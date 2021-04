Cuidado com os sintomas da dengue e da COVID-19; o ideal é ir ao médico

A equipe de Segurança do Trabalho da Fundação São Francisco Xavier realizou um mutirão de limpeza contra a dengue na área das unidades da fundação (foto: Divulgação FSFX)

O crescente número de casos de dengue tem preocupado os gestores da saúde no estado e nos municípios. De acordo com a Secretaria do Estado de Saúde (SES), até dia 6/4 tinham sido registrados 14.052 casos prováveis (casos notificados exceto os descartados) de dengue. Desse total, 4.718 casos confirmados para a doença.

Com o avanço da dengue em tempos de pandemia do novo coronavírus, é comum as pessoas confundirem os sintomas da dengue e da COVID-19. A infectologista da Fundação São Francisco Xavier, Andrea Maria de Assis Cabral explica sobre as doenças e ensina a diferenciá-las.

“As duas doenças são virais, mas provocadas por vírus diferentes e com comportamentos distintos. A COVID-19 é causada pelo vírus Sars-Cov-2 e é transmitida de uma pessoa infectada para outra. A transmissão da dengue é feita pela picada do mosquito transmissor, o Aedes Aegypti”, explica a infectologista.

Sintomas semelhantes





Entre eles estão:

febre;

mal-estar;

dor de cabeça;

dor no corpo. Segundo a infectologista, alguns sintomas de dengue e da COVID-19 são semelhantes e podem causar confusão na população.



A COVID-19 é uma doença respiratória aguda, e isso a diferencia da dengue.

Na COVID-19, são frequentes os sintomas gripais, como tosse, coriza e falta de ar”, explica. “E em caso mais extremo, as doenças podem coexistir em uma mesma pessoa. Ou seja, é possível ter dengue e COVID-19 ao mesmo tempo”.

Foi a ausência de sintomas gripais que fizeram a psicóloga Geovana Maria da Silva Ortis desconfiar que estava com dengue. “No primeiro momento, achei que estava com a COVID-19, até porque atuo na linha de frente da doença. Procurei atendimento médico no segundo dia de sintomas, quando tinha febre alta, dores nas articulações e nos olhos."

Geovana explicou que a primeira pergunta que o médico fez foi se tinha sintomas de gripe. “Fiz o exame e deu baixa de plaquetas. Tive falta de apetite e manchas avermelhadas pelo corpo. Ainda tenho dores nas articulações”, disse.

A auxiliar de higienização Adriana Valéria dos Santos Silva também teve a dengue recentemente. Ela e a filha Cíntya tiveram a doença em março, quase ao mesmo tempo. “Tivemos praticamente os mesmos sintomas: mal-estar, dor de cabeça, náusea, falta de apetite. As manchas vermelhas no meu corpo foram menores e as da minha filha eram bem maiores e espaçadas. Mas nós duas ainda estamos sem apetite”, relata.

A doutora também alerta que quem já pegou um tipo de dengue também pode sofrer nova infecção por outro tipo. “As reinfecções tendem a ser mais perigosas por causa do desenvolvimento de alto anticorpo, que pode provocar sintomas ainda mais fortes. Por isso é preciso ficar atento e procurar o atendimento médico a qualquer sinal de alarme”, ensina Andrea.

Mutirão contra a Dengue

Eliminar os focos do mosquito transmissor é a principal forma de prevenção da dengue. Para ajudar a combater o Aedes Aegypti e garantir a segurança e a saúde da população, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) realizou, nos dias 6 e 7, um mutirão contra a dengue.

A ação, promovida pela equipe de Segurança do Trabalho da FSFX, em conjunto com o setor de hotelaria, foi realizada em todas as unidades da fundação e teve como objetivo não só eliminar os focos do mosquito como também conscientizar a população.

Foram coletados lixos e todo material que possa acumular água parada em regiões próximas aos hospitais administrados pela FSFX nas cidades de Ipatinga, Timóteo, Itabira e Cubatão (SP).

Além do mutirão, a Fundação também está promovendo, nas cidades onde atua e em suas redes sociais, uma campanha contra o mosquito Aedes Aegypti.