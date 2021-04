Vereadores de cidade mineira sugerem tratamento precoce contra a COVID-19

Ritápolis tem 4,6 mil habitantes e contabilizou seis mortes e 129 casos de COVID-19 (foto: Joseane Almeida/Divulgação)

A polêmica medida se refere à em pessoas infectadas, como cloroquina, invermectina, azitromicina, dipirona e paracetamol, que têm sido constantemente defendidos pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A Câmara Municipal de, no Campo das Vertentes, enviou ofício à prefeitura sugerindo a adoção docontra o coronavírus, procedimento não recomendado pela Organização Mundial de Saúde.A polêmica medida se refere à adoção de medicamentos sem eficácia comprovada em pessoas infectadas, como cloroquina, invermectina, azitromicina, dipirona e paracetamol, que têm sido constantemente defendidos pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Ritápolis tem atualmente 4,6 mil habitantes e contabilizou seis mortes e 129 casos da doença desde o início da pandemia. O município não conta com leitos de UTI e depende exclusivamente do atendimento de pacientes em hospitais de São João del-Rei, distante 14 quilômetros, que enfrenta limite de vagas de internações.





onda roxa do programa Minas Consciente desde 17 de março, com fechamento das atividades não essenciais, instalação de barreiras sanitárias e Por determinação do governo de Minas, a cidade entrou nado programa Minas Consciente desde 17 de março, com fechamento das atividades não essenciais, instalação de barreiras sanitárias e toque de recolher das 20h às 5h, que foi revogado ontem





O ofício dos vereadores foi enviado ao prefeito Higino Zacarias (PSDB) na semana passada. A alegação dos parlamentares para pedir o Kit COVID-19 é de que a cidade vem lidando com dificuldades com relação ao fechamento do comércio não essencial, afetando diversos empresários locais.





“Nossa preocupação maior são os trabalhadores da cidade. Vários nos procuraram para pedir ajuda. O comércio fechado é um problema. Para que a abertura das atividades possa ocorrer, precisamos ter a queda de casos. Várias cidades adotaram essa medida”, explica o presidente da Câmara, Thiago Leal (DEM).





Ele alega que a presidente do Comitê Municipal de Enfrentamento do Coronavírus, Adriana Resende, não foi consultada para a elaboração do documento.





O também vereador Júnior da Mata (PSDB) diz que o intuito é que médicos e pacientes possam escolher entre usar ou não tais medicamentos.



"Mencionamos no ofício que o tratamento é opcional. Se a pessoa ou o médico quiserem, poderão fazer o uso do tratamento precoce. O médico terá liberdade para falar, porque ele é a pessoa especializada para dizer isso. E parte da população fez esse pedido. Até para respeitar a posição deles, resolvemos fazer essa carta de intenções”.





Segundo o documento enviado ao Executivo, foram analisados casos de várias cidades do país que adotaram o tratamento precoce.



“Tal medicamento tem se mostrado muito eficaz em outros municípios e pode ser muito útil para todos os moradores, uma vez que pode evitar o agravamento da doença, dispensando internações, o que é desejável principalmente nesse momento”, diz o texto.

Prefeitos de São Lourenço, Uberlândia, Governador Valadares, Ipatinga, entre outras cidades do estado, já apoiaram o tratamento precoce. A Câmara de Ritápolis leva em consideração o protocolo adotado em Chapecó , no Oeste de Santa Catarina, que também aderiu ao Kit COVID-19 recentemente.





O ofício pede que o prefeito inclua os vereadores nas tomadas de decisões em relação à COVID-19 no município: “Contamos com a sensibilidade do Sr. Prefeito Municipal, Higino Zacarias de Souza, para que o mesmo possa incluir no rol de deliberação para elaboração dos decretos emitidos os membros desta casa Legislativa ou pelo menos os membros da comissão permanente para que, deste modo, possamos representar de forma direta os anseios da população em geral”.





O Estado de Minas apurou que Higino Zacarias não atenderá à demanda do Legislativo. A reportagem tentou contato com o prefeito e aguarda retorno. A matéria será atualizada em breve.