'Barramos 3 helicópteros no heliponto', diz prefeito de Capitólio

Prefeitura está tentando barrar táxis aéreos em Capitólio (foto: Reprodução Redes Sociais)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, está trabalhando dobrado para tentar barrar, queentrar na cidade e no condomínio Escarpas do Lago. O prefeito Cristiano Silva diz que pessoas estão tentando ter acesso ao município via

De acordo com o prefeito Cristiano Silva, barreiras sanitárias foram colocadas na entrada da cidade para conter o avanço daNos últimos dois dias, cerca de 120 carros foram barrados. “Tivemos denúncias que tinha gente no porta-malas, pessoas subornando entregadores para entrar no furgão e o céu bombou com os táxis aéreos”, afirma prefeito.

Prefeitura diz que turistas insistem entrar pelo porta-malas dos carros (foto: Ascom/prefeitura)

A Polícia Militar está dando apoio ao trabalho. “Tiveram algumas pessoas que furaram a barreira e tentaram passar, mas fomos atrás, e o pessoal mostrou a. Infelizmente, tivemos alguns alterados, mas graças a Deus, não aconteceu nada demais. A Polícia Militar está fazendo um belo trabalho”, ressalta.

Fiscalização: 'Barramos três helicópteros no heliponto', diz prefeito de Capitólio. Cristiano Silva alertou que muitos turistas continuam tentando entrar por táxi aéreo e pelo porta-malas dos carros na cidadehttps://t.co/lYrXqx1pDg — Estado de Minas (@em_com) April 3, 2021

O prefeito informou que colocou fiscais no heliponto, que pertence à prefeitura, para tentar impedir o pouso dos táxis aéreos. “Na quinta-feira (1º/4), o mesmo helicóptero deve ter feitos umas 30 viagens. Barramos três helicópteros pelo heliponto da prefeitura. O terceiro nem chegou pousar, ele viu que a fiscal estava lá e nem chegou a descer. Mas infelizmente muitos helicópteros pousaram em propriedade particular, aí não temos o que fazer”, confirma.

Ainda segundo o prefeito, fiscais também estão atuando na água para impedir a entrada de turistas por lanchas. “Se eles forem parados na água, são notificados. Nós tentamos evitar com campanhas de conscientização, mas muitos não respeitam”, afirma.

Capitólio soma 618 casos confirmados de COVID-19, sendo 21 mortes confirmadas pela doença.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.