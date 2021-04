PBH distribuiu 3 milhões de cestas básicas em um ano de pandemia

Cesta básica garante alimento de pessoas com baixa renda em BH (foto: 08/04/2020 - Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Em tempos de pandemia, o setor econômico sofre, e, com ele, chega a fome. Para tentar amenizar as dores de quem falta o alimento no prato, 3,1 milhões de cestas básicas foram distribuídas à população de Belo Horizonte por meio da prefeitura desde o início do combate ao novo coronavírus, em março do ano passado.









Quem recebe os alimentos são famílias de estudantes matriculados na rede municipal de ensino, com o intuito de substituir a alimentação escolar durante o período de suspensão das aulas presenciais.





São também atendidas famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, como aquelas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, catadores de materiais recicláveis, ambulantes, feirantes, entre outros.





Em cada cesta, as famílias recebem:

Arroz

Açúcar

Feijão

Fubá de milho

Dois tipos de macarrão

Sal

Óleo de soja

Farinha de mandioca

Leite em pó

Extrato de tomate

Sardinha

Neste sábado (3/4) começou a consulta para a retirada dos produtos de abril, pelo portal da prefeitura . É necessário informar o número do CPF do responsável pelo cadastro ou matrícula. A plataforma indicará a data, horário, endereço da loja e o número do voucher, que deve ser apresentado junto com documento de identificação para a retirada da cesta e do kit.



Ao todo, foram distribuídas 60 mil toneladas de alimentos, segundo a PBH







Ainda segundo a PBH, no período de um ano foram entregues mais de 520 mil kits com materiais de higiene pessoal e limpeza geral , além da cesta básica para catadores de materiais recicláveis e famílias moradoras de vilas, favelas e aglomerados inscritas no Cadastro Único. O kit é composto por 19 itens, sendo 8 sabonetes corporais, 2 litros de cloro concentrado para diluição e 10 sabões em barra multiuso.

Marmitex

Os Restaurantes Populares também têm um papel fundamental no combate à fome nesse período: até o momento serviram mais de 1,6 milhão de refeições, inclusive com ampliação de funcionamento aos finais de semana e feriados. Para manter o atendimento em segurança, o serviço passou a oferecer refeições em marmitex.





“Para a população em situação de rua, com o apoio logístico da Guarda Civil Municipal, foi possível garantir o acesso à alimentação de domingo a domingo. No período, 600 mil refeições gratuitas foram entregues para esse público”, informou a PBH.