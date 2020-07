Artistas trocam obras por cestas básicas para doação na Grande BH

(foto: Leandro Couri/EM/DA Press)



O grafite transforma muros de concreto em verdadeiras galerias de arte. Em tempo de pandemia, entretanto, os artistas da rua se viram obrigados a abandonar os espaços urbanos para, de dentro de casa, ser solidários com a população mais carente. Dois grafiteiros de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, tiveram a ideia de reunir amigos do ramo para "leiloar" obras de arte em troca de cestas básicas para comunidades em vulnerabilidade social: o projeto Arte pela Cesta.









Na prática, o projeto “vende” as obras de arte por um valor simbólico de cestas básicas por meio do Instagram ( @artepelacesta ). Até 5 de julho, o público poderá acompanhar a exposição virtualmente, a partir do feed da rede social. No dia seguinte, começa a troca dos quadros pelas doações.





(foto: Leandro Couri/EM/DA Press) Cada postagem no Instagram acompanha detalhes técnicos sobre a obra em questão, como o autor, o nome do quadro, o tamanho e a técnica usada para a execução do trabalho. Além, claro, do "valor" do material na "moeda" cesta básica. Os alimentos arrecadados seguem para outro projeto, denominado Amigos Solidários.





A conexão entre uma iniciativa e outra facilita a logística. “Eles já faziam esse trabalho mesmo antes da pandemia. Trabalham com vilas e favelas da Grande BH e têm um cadastro de diferentes comunidades. É um projeto que vive de doações. Eu já os conhecia, então fizemos essa ponte, porque eles já têm os contatos”, explica Giuliano Sete.





Até o próximo dia 5, os interessados poderão acompanhar a exposição virtualmente pelo Instagram (@artepelacesta).No dia seguinte, começará a troca dos quadros pelas cestas (foto: Leandro Couri/EM/DA Press) De acordo com ele, a ideia que surgiu de maneira utópica se tornou realidade a partir da união entre os artistas do grafite. “Como a gente é do grafite, temos contato com um grupo muito grande de artistas. Começamos com 12 e quando assustamos éramos 40 pessoas. Alguns produziram trabalhos exclusivos para o projeto, enquanto outros vão usar o acervo que já têm em casa”, afirma o homem.





O objetivo do projeto neste primeiro momento é arrecadar cerca de 100 cestas básicas. Mas, a depender da logística e da divulgação, o volume de doações pode aumentar. “Informar as pessoas sobre a iniciativa é o principal desafio no momento. Mas, quanto mais contribuição, melhor. Não aceitamos valor monetário por enquanto, mas quem quiser pode doar mais cestas que um determinado quadro vale”, diz Giuliano, que lembra também que o Arte pela Cesta está à disposição para receber produtos de limpeza e álcool em gel, importantes durante a pandemia do novo coronavírus.

(foto: Leandro Couri/EM/DA Press) Em Belo Horizonte, o projeto Gentileza, da Prefeitura de Belo Horizonte, contribuiu para espalhar o grafite por vários pontos da cidade. Quem trabalha no ramo é firme ao dizer que as oportunidades melhoraram, mas grande parte da população ainda tem dificuldades, sobretudo financeiras, para consumir esse tipo de arte.