Família busca por idosa com mal de Alzheimer desaparecida em Araxá

Dona Jandira está desaparecida desde terça (foto: Reprodução/Redes Sociais) O desespero de uma família cresce enquanto as horas passam com o desaparecimento de uma idosa que sofre do mal de Alzheimer, em Araxá, no Alto Paranaíba, Minas Gerais. Jandira Maria Julio, a dona Jandira, de 77 anos, esteve com os familiares pela última vez na terça-feira, quando saiu com um cãozinho e não mais voltou.





A dificuldade pela perda de memória causada pela doença aumenta a preocupação dos familiares. Dona Jandira também não levava celular consigo. O cãozinho voltou para casa sozinho e ainda não se sabe o paradeiro da mulher.





A família acreditava que dona Jandira ainda estaria na área urbana da cidade e fez um registro de ocorrência do desaparecimento na quinta-feira. Nesse dia, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas com drones, patrulha de cães farejadores e equipes policiais em viatura e a pé.





06:00 - 11/07/2020 Com movimento menor, obras de manutenção se espalham por praças de BH Neste sábado, sem sucesso nas buscas, as equipes de busca receberam um pista de um ciclista que disse ter visto uma senhora com as características de dona Jandira, na zona rural da cidade. Ele voltou ao local, mas não a reencontrou.





De acordo com a polícia, pelo longo tempo de desaparecimento, é considerado o maior risco de morte caso ela esteja em área rural. As equipes de busca pedem que qualquer informação que possa ajudar a saber o paradeiro de dona Jandira seja informada pelo telefone 193.