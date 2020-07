Com movimento menor, obras de manutenção se espalham por praças de BH

Praça Leonardo Gutierrez é uma das que passam por intervenções. Segundo a prefeitura, serviço é considerado essencial (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





Quem tem se deslocado por Belo Horizonte mesmo nestes tempos de distanciamento social provavelmente observou que, em muitas das praças da capital, o tempo não parou e, por trás de tapumes, obras dão um certo ar de que a vida continua e a cidade se prepara para voltar à normalidade. Apesar de reduções no orçamento e das restrições impostas pela pandemia, o município mantém reformas e serviços de manutenção em alguns desses espaços.

“Estou saindo pouco de casa, e não vi quando a obra começou. Achei curioso acontecer justo agora, mas é bom. Evita que pessoas entrem na praça e deixa a área melhor para quando tudo isso passar”, comenta a estudante Ana Soares, moradora do Gutierrez.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, estão em execução obras de manutenção das praças que ocorrem ao longo de todo o ano. Nessas intervenções são realizados serviços de limpeza, irrigação, podas, pintura de pisos, colocação de bancos e lixeiras, além de intervenções para acessibilidade ou recuperação de grades, de acordo com a necessidade de cada local.

A prefeitura classifica o trabalho como de rotina e afirma que se trata de um serviço essencial. Garante que os trabalhadores envolvidos recebem equipamentos de proteção adequados e são rotineiramente orientados a cumprir todos os protocolos de segurança recomendados para a prevenção da COVID-19.





Readequação

Mas as intervenções não passaram imunes à pandemia. Com queda considerável de arrecadação – segundo a própria PBH, houve redução de 25% nos recursos ordinários do Tesouro – os contratos de manutenção foram redimensionados e readequados para otimizar a verba disponível.

Além das obras de manutenção, foram feitas duas grandes obras de revitalização de espaços públicos: na Praça da Comunidade, no Bairro Dom Cabral, Região Noroeste, e na praça da Vila Mangueiras, na Região do Barreiro. Ambas foram entregues no fim de junho.\\\

Os dois espaços receberam melhorias após reivindicações da população, segundo a prefeitura. As obras na Vila Mangueiras já ocorriam desde janeiro e estavam previstas no orçamento da capital; já as da praça no Dom Cabral vinham ocorrendo desde setembro de 2019 e foram possíveis graças a recursos do Orçamento Participativo. “Quando a população voltar a frequentar os espaços públicos, precisa encontrá-los adequados, confortáveis e seguros. Eles são essenciais para a qualidade de vida das pessoas”, afirma Henrique Castilho, chefe da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap). *Estagiário sob supervisão da subeditora Rachel Botelho