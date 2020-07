Prefeitura de BH inicia obras de manutenção dos túneis do Complexo da Lagoinha

Problemas de infiltrações e iluminação pouco eficiente serão resolvidos com obras nos três túneis (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)







A Prefeitura de Belo Horizonte iniciou na terça-feira as obras de manutenção nos três túneis que compõem o complexo viário da Lagoinha/Concórdia, Região Noroeste da capital. Os serviços serão executados pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) e a previsão é de que, reunindo as três etapas da obra, os trabalhos sejam concluídos em novembro.









De acordo com a PBH, as intervenções também vão contemplar a modernização da iluminação pública do local. Atualmente, são 247 projetores nos três túneis. No fim do processo de modernização, serão 1.218 novos projetores com lâmpadas de LED, que são mais econômicas e duram mais. Também serão instalados 27 projetores na área externa do MOVE, no sentido Centro/Bairro.





Questionada sobre o valor da obra, a prefeitura informou que o mesmo ainda está sendo avaliado. O total depende de diagnóstico mais profundo, depois que todos os azulejos e camadas de revestimento forem retirados. Apesar disso, a instituição garante que o valor será inserido no contrato de manutenção das pontes, passarelas, túneis, trincheiras e viadutos da cidade.

Abrigo

A região do Complexo da Lagoinha é conhecida por ser espaço de abrigo para moradores em situação de rua. Muitos deles se instalam sob viadutos e pontes. Procurada pelo, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania esclarece que no túnel em obra não há abrigos permanentes. Apesar disso, alguns moradores em situação de rua que estão de passagem pelo local têm reagido bem com a obra. Segundo o órgão, não há registros de conflitos na região. A secretaria destaca que a equipe de Serviço Especializado de Abordagem Social atua de forma constante no local.





Como as obras vão ocorrer durante a pandemia do novo coronavírus, a grande preocupação é com os funcionários, que, trabalhando na manutenção, vão se expor ao vírus. A prefeitura esclarece que o serviço prestado pelos trabalhadores das empresas contratadas, bem como todo o corpo técnico da Sudecap, que já atua em obras de manutenção da cidade, é considerado como trabalho essencial. Os trabalhadores receberão equipamentos de proteção adequados e serão rotineiramente orientados a cumprir todos os protocolos de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias.

Trânsito

Segundo a BHTrans, neste primeiro momento, a interdição do tráfego será feita somente na pista busway, sentido Centro/bairro, desviando os ônibus para a pista superior, onde transitam os demais veículos, com retorno à pista exclusiva de ônibus da Avenida Cristiano Machado próximo da Rua Pitangui. O desvio não terá impacto no embarque e desembarque dos usuários nas estações.





A prefeitura também esclarece que a obra não tem relação com a redução do número de ônibus durante a pandemia. De acordo com o órgão, as manutenções nos túneis estavam previstas desde o ano passado, como resultado das vistorias de rotina. *Estagiária sob supervisão do subeditor Enio Greco