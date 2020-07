Reinfecção: jovem mineiro morto por COVID-19 pode ser 1° caso do Brasil

(foto: Rawpixel/Divulgação)

Órgãos de saúde das três esferas de governo investigam um possível caso de reinfecção pelo novo coronavírus em Itatiaiuçu, na Região Central de Minas. O paciente é um técnico de enfermagem de 22 anos, morto pela COVID-19 nessa segunda-feira (6).









Em 27 de junho, ele voltou a se sentir mal e fez novo teste, cujo resultado também foi positivo. O quadro clínico, desta vez, se agravou e o jovem morreu internado Hospital Manoel Gonçalves de Sousa Moreira, em Itaúna. Situada a 25 quilômetros de Itatiaiuçu, unidade é referência para atendimento de casos de COVID-19 na macrorregião Centro-Oeste.





A secretária municipal de saúde, Carolina Lemos Barbosa, pondera que ainda não há evidências suficientes que confirmem a hipótese de reinfecção pelo vírus. O fenômeno, acompanhado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e pelo Ministério da Saúde, pode ter pelo menos três outras causas, incluindo falha no primeiro exame. “O grau de confiabilidade do PCR é alta, mas isso não quer dizer ele esteja totalmente isento de falhar. É preciso descartar todas as outras hipóteses antes de falar em reinfecção. Não confirmamos que se trata desse evento, mas também não descartamos ”, explica a dirigente.





Questionada pela reportagem, ela não especificou quando a investigação será concluída, nem deu detalhes do processo. Por meio de nota, a SES-MG e o Ministério da Saúde informaram que prestarão apoio técnico o município e aguardam registro oficial do caso.





Histórico do paciente

Segundo Carolina Barbosa, Libério morava com a mãe, o pai e uma tia. Da primeira vez em que ele foi diagnosticado com a COVID-19, os demais membros da família não contraíram o vírus, conforme teriam demonstrado os testes aplicados pela prefeitura. Já da segunda vez em que o jovem apresentou os sintomas, todos os familiares apresentaram exames positivos para o novo coronavírus.



A mãe do rapaz morreu da doença pouco antes do filho. O óbito de Edriana de Fátima Pereira Fonseca, de 44 anos, ocorreu em 4 de julho, dois dias após sua internação também no Hospital Manoel Gonçalves de Sousa Moreira.





A secretária de Saúde relata ainda que Edriana sofria de uma síndrome genética rara desencadeada pela mutação no gene GATA2, que provoca baixa de imunidade do organismo. A condição, possivelmente, tornou a mulher mais suscetível à virose. “É provável que o filho dela também tivesse a síndrome e que por isso não tenha sobrevivido à COVID-19, embora fosse tão novo. Mas ele não tinha diagnóstico da mutação genética. Ainda estamos investigando”, afirma a gestora.





O que diz a ciência

A possibilidade de reinfecção pelo novo coronavírus ainda é uma incerteza na comunidade científica. Textos publicados pelo Ministério da Saúde mencionam que a literatura médica registra casos de pacientes curados de COVID-19 que voltam a apresentar um novo episódio da doença. Entretanto, não existem provas robustas de permitam dizer se esses quadros correspondem a uma nova infecção ou uma recidiva do quadro inicial.



