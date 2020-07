A vacina do coronavírus sai mesmo este ano?

vacina para o coronavírus ainda este ano têm razão além do furor mercadológico? Se a vacina mais rápida da História demorou quatro anos para ficar pronta (e isso foi a da caxumba, na década de 1960), o que faz cientistas e empresas apostarem milhões em um imunizante tão pretensioso? Veja o vídeo abaixo. Os ânimos para acreditar na possibilidade de umapara oaindatêm razão além do furor mercadológico? Se a vacina mais rápida da História demorou quatro anos para ficar pronta (e isso foi a da caxumba, na década de 1960), o que faz cientistas e empresas apostaremem um imunizante tão pretensioso?



A empresa inclusive anunciou que vai correr o risco e começar a produzir as vacinas mesmo antes da conclusão dos testes.









Uma vacina demanda tempo para ser produzida porque são necessários muitos testes e pesquisas sobre eficácia, efeitos colaterais, grupos de risco, entre outros.



Existem três grandes passos: primeiro, identificar o agente causador da doença. Depois, a vacina pode ser produzida a partir de componentes de um microorganismo ou do próprio vírus, morto ou atenuado. Quando produzida, testada e liberada pelos órgãos, a vacina começa a ser distribuída ao público. sobre eficácia, efeitos colaterais, grupos de risco, entre outros.Existem três grandes passos: primeiro, identificar o agente causador da doença. Depois, apode ser produzida a partir de componentes de um microorganismo ou do próprio vírus, morto ou atenuado. Quando produzida, testada e liberada pelos órgãos, a vacina começa a ser distribuída ao público.

A vice-diretora de Gestão e Mercado da FioCruz, Priscila Ferraz acredita que alguns fatores podem nos dar esperança sobre a rapidez dessa vacina.





Ou seja, esta vacina já passou por duas fases de testes. Até agora, demonstrou segurança e efetividade: ela não faz mal e o corpo humano consegue produzir anticorpos.



Agora é descobrir se esses anticorpos são realmente protetores contra o coronavírus.





Custo

A princípio, 30 milhões de doses serão produzidas, entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021.



O investimento, de R$ 127 milhões, será usado para comprar lotes da vacina e para transferir a tecnologia para o Brasil. Essas doses iniciais representam 15% do necessário para imunizar a população.



Segundo a Fiocruz, caso sejam positivos os primeiros resultados até outubro, o país poderia ter a vacina já no início de 2021.



Depois dos ensaios clínicos e com a eficácia da vacina comprovada, o acordo prevê segunda etapa, com a produção de mais 70 milhões de doses.

Como funcionam os testes

vacina e outra parte recebe dose de outra substância.



O teste também é randomizado, ou seja, os grupos são sorteados e equilibrados, para acertar detalhes que podem influenciar no resultado, como a idade e gênero. A testagem na população é chamada de duplo-cego, quando ninguém sabe quem tomou o que, nem os cientistas nem os voluntários - uma parte das pessoas recebe a potenciale outra parte recebe dose de outra substância.O teste também é randomizado, ou seja, os grupos são sorteados e equilibrados, para acertar detalhes que podem influenciar no resultado, como a idade e gênero.





As pessoas do grupo seguem o dia a dia. Com isso, elas são expostas ao coronavírus no ambiente, assim como o resto da população, e são acompanhados durante um tempo.



No caso da vacina de Oxford, esse monitoramento é previsto por um ano.





(*Estagiária sob supervisão do subeditor Fred Bottrel)







Com o acordo de cooperação fechado, o Brasil receberá a tecnologia e os insumos para produzir o imunizante , tarefa a cargo do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/).