Brasil vai produzir vacina de Oxford contra o coronavírus

(foto: Pixnio)

O Ministério da Saúde anunciou neste sábado parceria para produzir a vacina britânica contra o coronavírus. Por meio da Fiocruz, o acordo prevê compra de insumos e transferência da tecnologia de formulação.









Mesmo sem os resultados conclusivos, a Aztrazeneca, empresa que conduz as pesquisas junto à Universidade de Oxford, decidiu já começar a produção com base na fórmula que demonstrou potencial eficácia. A companhia entendeu que, devido à urgência da pandemia, assumiria os riscos.





No primeiro momento, a parceria prevê o recebimento de 30 milhões de doses da vacina - entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. A previsão é, se comprovada a eficiência da fórmula no combate à doença, distribuir as doses prioritariamente para pessoas consideradas do grupo de risco.





Este texto está em atualização.