Estas são as cidades de Minas Gerais sem casos de COVID-19

Cidade menos populosa do Brasil, Serra da Saudade, no Centro-Oeste de Minas Gerais, não registrou oficialmente casos do novo coronavírus (foto: Divulgação/Prefeitura de Serra da Saudade) coronavírus até esta Quase 97% da população de Minas Gerais vive em cidades que já detectaram casos do novoaté esta sexta-feira (3) . Os 3,56% restantes estão espalhados por 136 pequenos municípios, que, na contramão do restante do estado, ainda não registraram oficialmente a presença da COVID-19.





Na tabela a seguir, veja a lista completa das cidades mineiras que ainda não têm casos da doença e suas respectivas populações estimadas para 2019, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):









Apenas um dos 136 municípios mineiros sem casos confirmados de COVID-19 tem mais de 20 mil habitantes: Bambuí, no Centro-Oeste do estado, cuja população estimada é de 23.829 pessoas.





São ainda 75 cidades com até 5 mil habitantes; 49 entre 5 mil e 10 mil; e outras 11 entre 10 mil e 15 mil.





Município menos populoso de Minas Gerais e do Brasil, Serra da Saudade está na lista. Na cidadezinha também no Centro-Oeste mineiro, estima-se que vivam 781 pessoas, segundo o IBGE.





Os dados são do boletim epidemiológico divulgado nesta sexta pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Podem existir divergências em relação aos números publicados pelas prefeituras dos municípios, já que existe um prazo até que novos registros de casos e mortes sejam considerados pelo governo estadual.





Onde o vírus chegou?





Dos 853 municípios de Minas, 717 (84%) têm casos confirmados do vírus, segundo a SES. Juntas, essas cidades concentram 20.413.487 dos 21.168.791 (96,44%) habitantes do estado, de acordo com o IBGE.





Porém, o número real de cidades mineiras onde o vírus chegou tende a ser maior, já que a própria administração estadual admitiu que há subnotificação . Só em junho, 253 municípios confirmaram o primeiro caso.





Na lista a seguir, veja os números de casos de COVID-19 e mortes em decorrência da doença em todas as cidades de Minas Gerais, segundo dados da SES: