Caso Pugliesi: por que evitar festinhas em tempos de coronavírus

A festinha que a influenciadora Gabriela Pugliesi deu com alguns amigos em casa rendeu um pedido de desculpas depois de uma enxurrada de críticas. A moça ainda perdeu contratos e apoio de marcas pressionadas diante da atitude que rompe o isolamento - medida defendida por especialistas para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus. Mas um encontrinho tem problema? Tem. Veja abaixo o vídeo #praentender.









Com a efetividade do isolamento, a doença fica ainda mais invisível. E aí mora um grande perigo. É o paradoxo da epidemia: em Belo Horizonte, por exemplo, foi possível até aqui retardar o contágio do coronavírus e não há estrangulamento na estrutura hospitalar.





Assim, as pessoas não vêem as consequências do descontrole e acham que está tudo bem flexibilizar. Só que não.