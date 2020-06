Vacina de Oxford: Testes no Brasil começam na semana de 15 de junho

A vacina contra a covid-19 em desenvolvimento na Universidade de Oxford, no Reino Unido, entra esta semana em sua fase três de testes clínicos, em que pelo menos 10 mil pessoas serão vacinadas em todo o país para averiguar a eficácia do produto.



Dentre os mais de 70 imunizantes em desenvolvimento atualmente em todo o mundo, este é considerado o mais avançado e também dos mais promissores. E à frente da testagem na Escola de Medicina Tropical de Liverpool está uma brasileira, a imunologista Daniela Ferreira, de 37 anos, especialista em infecções respiratórias e desenvolvimento de vacinas.



A aposta neste imunizante é tão grande que, mesmo ainda longe de aprovação, o produto já está sendo produzido em larga escala. "Passamos da fase um para a fase três em apenas dois meses", diz a brasileira. O objetivo é ter já o maior número possível de doses prontas para distribuição assim que o produto for aprovado, evitando um possível novo atraso na proteção da população mundial.



"A ideia não é ter uma competição entre os países", explicou Daniela, em entrevista ao Estadão. "O que está acontecendo agora, é um trabalho de envolvimento global, com todos os cientistas compartilhando conhecimento em tempo real. A vacina é para o mundo inteiro; tem de haver uma colaboração internacional e tem de ser solidária, não pode ser ditada por interesses comerciais e preços."



A vacina de Oxford parte de estudos que já tinham sido feitos para a Síndrome Respiratória Aguda Grade (Sars) e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers), também causadas por coronavírus. Por isso, a segurança da substância já havia sido parcialmente testada, o que permitiu que o processo fosse um pouco mais acelerado.



Em um vírus (adenovírus) atenuado da gripe comum de macacos é acrescentado um material genético semelhante ao de uma proteína específica do novo coronavírus, que é a maior responsável pela infecção. Assim, os especialistas esperam que a vacina induza à produção de anticorpos, tornando o organismo capaz de reconhecer o vírus no futuro, impedindo sua entrada.



Para que essa terceira fase, da testagem maciça, não leve muito tempo, Oxford conclamou 18 centros de pesquisa em todo o Reino Unido a testar o imunizante. Os cientistas estão recrutando prioritariamente profissionais de saúde, que são as pessoas mais facilmente expostas ao novo coronavírus. Vale lembrar que, num teste como esse, ninguém será infectado propositalmente. As pessoas deverão ser expostas naturalmente. Metade dos voluntários receberá o produto que é candidato à nova vacina. A outra metade receberá uma vacina feita a partir da mesma plataforma (adenovírus) da vacina contra a covid-19.



Daniela não quis fazer uma estimativa sobre quando a vacina ficará pronta. "Esses números voltam para te morder. Mas o que posso dizer é que entre dois a seis meses já saberemos se a vacina é eficaz." O grande problema, como explica a imunologista, é que não basta apenas a vacina ser eficiente. "É preciso saber se ela pode ser produzida rapidamente e em larga escala, se será acessível globalmente, se terá um preço razoável ou poderá ser distribuída de graça. Enfim, tudo isso entra nessa conta", contou. "Não adianta, por exemplo, uma vacina que proteja muito bem, mas esteja disponível apenas para um milhão de pessoas." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

(foto: Reprodução/AFP) Brasil será o primeiro país estrangeiro a testar a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford do Reino Unido contra o novo coronavírus. Ao todo, 2 mil brasileiros vão participar dos testes, que serão realizados com o apoio do Ministério da Saúde. Os voluntários ainda serão recrutados e os testes deverão começar na semana do dia de 15 de junho. será o primeiro país estrangeiro a testar a vacina desenvolvida pelacontra o. Ao todo, 2 mil brasileiros vão participar dos testes, que serão realizados com o apoio doOs voluntários ainda serão recrutados e os testes deverão começar na semana do dia de





A vacina se baseia em um adenovírus de chimpanzés contendo a proteína spike, usada pelo coronav, em células humanas. A ideia é testar prioritariamente voluntários que estejam na linha de frente do combate a COVID-19, ou seja, estão mais expostos a uma contaminação pelo novo vírus.





Em São Paulo, o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) conduzirá os testes. Para isso, a Unifesp busca mil voluntários, seguindo as regras do estudo e que não podem ter contraído a doença anteriormente.





Segundo a Anvisa, já foram feitos estudos iniciais em animais e humanos para avaliar a segurança da vacina na Inglaterra. Os resultados mostraram que o perfil de segurança do medicamento foi aceitável. A nova etapa de testes pretende determinar a segurança, eficácia e a imunogenicidade da vacina.





A agência diz que o pedido de autorização no país de testes de fórmula, denominado oficialmente “ChAdOx1 nCoV-19”, foi da empresa Astrazeneca do Brasil Ltda. Um estudo randomizado avaliará a segurança e a eficácia do imunizador. A Anvisa ainda afirmou que os ensaios clínicos em humanos serão conduzidos sob uma chancela britânica.

No Reino Unido, a próxima fase envolverá cerca de 5 mil voluntários saudáveis, já selecionados, e a mesma quantidade em território brasileiro. Isso porque, devido à menor circulação do vírus na Europa, o ato se torna mais difícil para avaliação da eficácia da imunização. A primeira fase de testes clínicos da vacina, iniciada em abril, envolveu cerca de mil adultos entre 18 e 55 anos.





De acordo com Adrian Hill, diretor do Jenner Institute de Oxford, os testes têm apenas 50% de chance de sucesso em humanos. O médico, que se associou à farmacêutica AstraZeneca para desenvolver a vacina, disse que os resultados da fase atual, envolvendo milhares de voluntários, podem não garantir que a imunização seja eficaz e pede cautela.

No fim de maio, a multinacional disse ter obtido um financiamento de US$ 1 bilhão do governo dos Estados Unidos para a vacina, e que já tem acordos que garantem a produção de pelo menos 400 milhões de doses, com os primeiros lotes previstos para setembro, caso os testes obtenham resultados positivos.

Vale relembrar que outros países também buscam a autorização para testar a vacina. Por ser um dos países com mais casos no mundo, o Brasil ganhou a vantagem.





A realização dos testes em território brasileiro são essenciais para o registro da vacina no Reino Unido. No entanto, o registro formal só deve acontecer após a conclusão dos estudos realizados em todos os países participantes.

Outras vacinas

O relatório publicado no site da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostra que estão em desenvolvimento pelo menos 133 estudos de vacina, sendo que 10 delas estão na fase clínica, ou seja, sendo testadas em humanos. Apesar disso, muitos especialistas acreditam que a vacina não estará disponível em 2020. Projeções otimistas falam num prazo de 12 a 18 meses, que já seria recorde. A vacina mais rápida já criada, a da caxumba, levou pelo menos quatro anos para ficar pronta.

