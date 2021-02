PBH abre consulta para retirada de cesta básica e kit higiene de fevereiro

Beneficiários de cestas básicas oferecidas pela Prefeitura de Belo Horizonte devem consultar portal da PBH, que indicará data, local e horário para recebimento dos alimentos e/ou do kit de higiene (foto: Auremar de Castro/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte () abriu nesta sexta-feira (5/02) a consulta para retirada dase dosreferentes ao mês de fevereiro. A consulta deve ser feita no site da PBH usandodo titular do cadastro.

O portal indicará a data, horário, endereço da loja e o número do voucher, que deve ser apresentado junto com documento de identificação para a retirada da cesta e do kit. O prazo final para a consulta e retirada é em 28/02.

A decisão foi tomada considerando a situação de emergência em saúde pública, que ainda não foi superada no município, e a necessidade de garantir a segurança alimentar das famílias. Para a distribuição em fevereiro, a PBH também considerou a impossibilidade de retorno das aulas.

A cesta básica oferecida pela PBH compreende 12 itens, incluindo arroz, feijão e leite em pó. Os kits de higiene são compostos por sabonetes corporais, cloro e sabões em barra para limpeza doméstica.

Mais de 2,6 milhões de cestas já foram distribuídas pela Prefeitura de Belo Horizonte desde março do ano passado, totalizando mais de 48 mil toneladas de alimentos.%u2028%u2028

Também já foram entregues 420 mil kits de higiene para famílias residentes em vilas, favelas, ocupações urbanas, moradores de comunidades tradicionais e catadores de materiais recicláveis avulsos e cooperados cadastros pela SLU ou pela Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis (Ancat).

* Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira