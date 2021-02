PBH arrecadou R$ 815 milhões com pagamento antecipado do IPTU 2021

Vista de Belo Horizonte/MH. Prefeitura da capital arrecadou R$ 815 milhões com pagamento antecipado do IPTU 2021 em janeiro. Valor corresponde a mais 40% do total estimado com a arrecadação do imposto para o ano (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte () divulgou nesta semana que 306.144 proprietários ou locatários de imóveis na capital optaram por usar o desconto de 6% e realizaram o pagamento de duas ou mais parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano () de forma antecipada. O direito do contribuinte ao abatimento terminou em 20 de janeiro

Segundo a PBH, com a antecipação por parte dos contribuintes, o município arrecadou cerca de R$ 815 milhões com o IPTU no primeiro mês do ano. Belo Horizonte tem cerca de 835 mil imóveis registrados e 745 mil são tributados. A prefeitura estima receber mais R$ 2 bilhões em tributo neste ano.

A PBH informa que o IPTU 2021 foi corrigido apenas pela inflação, mais especificamente pelo índice. A expansão do Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial apurado entre janeiro a dezembro de 2020 foi de 4,23%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ().

O contribuinte que optou por não fazer o pagamento antecipado receberá a guia para o pagamento parcelado do valor em 11 vezes, mas sem o abatimento, a partir deste mês. O vencimento da primeira parcela para quem escolheu a modalidade será em todo dia 15. Novas guias deverão ser emitidas. %u2028

O IPTU é calculado por meio de percentuais do valor venal do imóvel. O valor venal, por sua vez, é definido pela prefeitura sob várias determinantes, como localização, área da construção, idade do imóvel e acabamento. Vale lembrar que o valor venal municipal é bem inferior ao de mercado do imóvel, chegando a um preço, em média, 30% a 40% mais baixo.

Na quarta-feira (3/02) encerrou-se o prazo para que o contribuinte de BH que notou erro cadastral e de cálculo ou que solicitaria a isenção do IPTU submetesse à PBH os pedidos de revisão do tributo.

