Prefeitura de BH manterá distribuição de cestas básicas e kits de higiene

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou nesta segunda-feira (28/12) que vai manter a distribuição de cestas básicas e kits de higiene, conforme vem sendo realizada, em janeiro de 2021. A decisão foi tomada considerando a situação de emergência em saúde pública, que ainda não foi superada no município, e a necessidade de garantir a segurança alimentar das famílias. A PBH vai analisar mensalmente a manutenção da oferta dos benefícios.





O acesso às cestas e aos kits, além do público assistido, não sofreram alteração. Para fazer a consulta, as famílias devem acessar o site, informar o número do CPF e o primeiro nome do responsável pela matrícula, no caso de estudantes, ou pelo cadastro, no caso dos demais públicos.

A plataforma indicará a data, horário, endereço da loja e o número do voucher, que deve ser apresentado junto com documento de identificação para a retirada da cesta e do kit. Caso o beneficiário perca o prazo estipulado no sistema, ele poderá retirar a cesta na loja indicada a partir do dia 15 até o último dia do mês corrente.





Mais de 2,2 milhões de cestas já foram distribuídas pela Prefeitura de Belo Horizonte desde abril, totalizando mais de 40 mil toneladas de alimentos. Em relação aos kits de higiene, cerca de 370 mil foram entregues.







Todas as informações sobre os públicos beneficiários e outras dúvidas podem ser consultadas no portal da Prefeitura.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria