COVID-19: Hospital de Cristais passa a ser referência no atendimento

Hospital Municipal Santo Antônio passa a ser referência no atendimento COVID-19 (foto: Ascom/divulgação)

Municipal Santo Antônio de, no Sul de Minas, se tornou referência no atendimento deem tratamento contra a. A cidade tem quase 13 mil habitantes e ganhou 10 leitos para atender os casos de

De acordo com a prefeitura, o credenciamento foi aprovado pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais com a deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.363 de 26 de março de 2021.Foram disponibilizados 10 leitos para atender casos de enfermariada região.

“Além de nove leitos de enfermaria não COVID, também foram disponibilizados 10 leitos de COVID para casos paliativos. Contamos com três respiradores, uma sala de emergência no pronto socorro e uma sala de emergência específica para atendimento COVID-19”, diz a prefeitura.

Hospital ganhou 10 leitos de enfermaria COVID-19 (foto: Ascom/divulgação)

O secretário de Saúde, João Lúcio Pinheiro de Carvalho, explica que o hospital estava embargado, desde o fim de 2019, pela Vigilância Sanitária Estadual, e após muitos investimentos em infraestrutura, a unidade se tornou referência.

“Por questão de segurança, foram tomadas medidas sanitárias para evitar possíveis contaminações e transmissão do vírus. Foram restabelecidas novas normas de segurança para proteger nossos pacientes, servidores e a disponibilização de EPIs”, informa.

De acordo com o secretário, a unidade já investiu R$ 100 mil na compra de medicamentos. “Estamos incansavelmente em busca de medicamentos no mercado, fortalecendo nossos estoques para que não haja falta de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção”, completa.

Centro de Fisioterapia está em obras para ampliar atendimento (foto: Ascom/divulgação)

A prefeitura ainda afirma que pretende ampliar os leitos para atender a demanda, e o Centro de Fisioterapia, anexo ao hospital, está em obras. “Estamos trabalhando dia e noite para que não falte assistência, segurança e alimentação aos pacientes e seus acompanhantes. Ficamos contentes em colaborar não somente com o nosso município, mas com toda a região neste momento tão difícil e demonstrar nossa capacidade e preparo em poder oferecer um atendimento digno e de qualidade a toda população”, ressalta.

Cristais soma 559 casos positivos do novo coronavírus, sendo 15 mortes em decorrência da doença.



O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.