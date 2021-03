Prefeitura de BH abre processo para contratação de profissionais de saúde

Belo Horizonte vive o seu pior momento desde o início da pandemia (foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA/BH), iniciou, na última segunda-feira (22/3), um processo de contratação temporária de profissionais de saúde para o combate à COVID-19, por tempo indeterminado.

A seleção, de caráter emergencial, se dá no momento em que os hospitais estão lotados e em colapso na capital mineira. As vagas, preferencialmente, são para médicos - sem área específica - e técnicos de enfermagem.

Os profissionais vão atuar nas unidades da Rede Municipal de Saúde, com carga horária de trabalho que varia de 12 a 40 horas semanais, em escalas horizontais ou em plantões.





inscrições são realizadas a partir do cadastro no Banco de Currículos da SMSA, disponível no Assão realizadas a partir do cadastro no Banco de Currículos da SMSA, disponível no site da prefeitura . Os candidatos que tiverem dúvidas podem encaminhar e-mail para rhsaude@pbh.gov.br.

A seleção é por tempo indeterminado (foto: Divulgação/PBH)



Minas confirmou 1.733 mortes pela COVID-19 em uma semana , entre 23 e 29 de março. Números que fazem com que o estado tenha registrado recorde na média móvel de casos, 247 óbitos. Essa marca representa aumento de 22,9% com a média de uma semana atrás, no dia 23, quando foram 201 mortes.





De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, nesta segunda-feira (29/3), o estado totaliza 1.103.687 casos. Minas ultrapassou a marca de 1 milhão de casos em 18 de março, portanto, em 11 dias, foram diagnosticadas mais 103 mil pessoas com a doença. Os números indicam que a transmissão no estado segue curva ascendente.