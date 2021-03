Prefeitura de Matozinhos aumenta restrições: 'Vivemos um caos'

Está proibida a circulação de pessoas nas ruas da cidade entre 20h e 5h (foto: Reprodução\Wikimedia Commons)

A Prefeitura de Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, decidiu adotar medidas mais restritivas para conter o avanço do novo coronavírus. A decisão levou em conta o número crescente de casos, além do número expressivo de mortes e o colapso do atendimento na UPA 24h – que alcançou 100% da sua capacidade de internação.



De acordo com o novo decreto, fica suspensa qualquer atividade presencial em estabelecimentos comerciais. Além disso, o toque de recolher entre 20h e 5h permanece.



A comercialização de bebidas alcoólicas para consumo local em qualquer estabelecimento e a venda de bebidas alcoólicas geladas estão proibidas.





Luta para salvar vidas

Os supermercados e similares deverão disponibilizar funcionários para aferir a temperatura, aplicar álcool em gel 70%, higienizar os carrinhos e cestas de compras na entrada do estabelecimento e realizar o controle de entrada e saída de pessoas para evitar aglomerações.e cerimônias fúnebres também estão vetados no município, devendo o sepultamento ser realizado assim que o corpo for liberado pelas autoridades competentes e em caixão lacrado.Matozinhos já registrou 1.771 casos daNesta quarta-feira (24/3) foram registrados mais 44 infectados, entre eles umade 1 ano.Atualmente, 154 casos estão em acompanhamento e o número de óbitos já chegou a 31.

“Vivemos um caos com danos irreparáveis, principalmente pelas vidas que já perdemos para a doença. A situação é muito grave, o município não está conseguindo mais transferir os pacientes para as cidades que são referência. A luta para salvar vidas tem sido o maior desafio da equipe da UPA 24h e de todas as unidades que são referenciadas para tratamento da COVID-19 e demais urgências” relata a prefeitura em nota.

