Secretário de MG: 'Com aumento da vacinação, não precisaremos da onda roxa'

O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, afirmou que, apesar da dependência do envio de doses pelo Ministério da Saúde, Minas vai tentar acelerar o processo de vacinação. Uma das iniciativas do governo será distribuir também os imunizantes nos fins de semana às cidades com maior população, com a intenção de agilizar o processo.

Até então, vários municípios tiveram problemas com a conservação das doses nos refrigeradores, o que atrasou a entrega pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Segundo Baccheretti, os municípios se comprometeram a garantir a segurança das doses: “A Secretaria Estadual de Saúde mudou um pouco a logística de distribuição e as cidades-polo de macro e micro podem receber vacinas inclusive nos fins de semana. Havia uma preocupação técnica, que ocorreu algumas vezes, porque alguns municípios não tomavam determinado cuidado na conservação das vacinas nas geladeiras”.

“A gente já percebe que aquelas pessoas que já estão vacinadas, especialmente acima de 85 anos, e tiveram prazo de imunidade da vacina estão ocupando menos os hospitais. Há expectativa positiva de que se fizermos bem essa restrição, e com o aumento da vacinação, a gente consiga não precisar mais dessas medidas restritivas”.

Baccheretti novamente faz apelo aos prefeitos para não demorarem na aplicação dos imunizantes: “Aproveito para pedir aos municípios que façam o quanto antes. Não demorem fazer a vacinação. A SES-MG distribui a vacina conforme o Programa Nacional de Imunização (PNI), mas o ato da vacina é do município que ainda tem estoque e precisa aumentar o processo”.

Segundo a SES-MG, uma nova remessa de vacinas será entregue aos municípios até esta quinta-feira (25/3). Minas imunizou até agora 1.073.986 pessoas com a primeira dose e outras 431.122 com a segunda dose.

O estado informou que 3.159.730 vacinas foram repassadas pelo Ministério da Saúde até o momento. Do total, 2.594.572 foram cedidas às 28 unidades regionais de saúde e 2.542.657 foram entregues às cidades.

Baccheretti disse que o governo de Minas tenta também a aquisição de mais de 10 milhões de doses para completar a imunização da população.

