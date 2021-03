Escassez de oxigênio no Norte de Minas é 'muito preocupante', diz prefeito

Avião do Corpo de Bombeiros levou oxigênio para Januária (foto: Prefeitura de Januária/Divulgação)

O presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams), José Nilson Bispo de Sá (Republicanos), o Nilsinho, afirmou, nesta terça-feira (23/3), que os prefeitos do Norte de Minas estão “muito preocupados” com uma possível falta de oxigênio para o atendimento aos pacientes graves da COVID-19, porque a empresa que fornece o produto na região já avisou que não tem como aumentar sua produção. “A gente vê que, do que jeito que as coisas estão indo, a demanda por oxigênio pode aumentar muito”, declarou o presidente da Amams.





Já o prefeito de Montes Claros, Humberto Souto (Cidadania), disse que o município vive “uma situação caótica” diante da escassez de oxigênio e a superlotação dos hospitais.





Nilson de Sá, prefeito da cidade de Padre Carvalho, afirmou que já encaminhou retalório sobre o problema que foi levado ao conhecimento do governo do estado, do governo federal e também do Ministério Público.

Por outro lado, lembrou que, após a mobilização da Amams, o governo do estado encaminhou cilindros de oxigênio para Januária e Manga, municípios norte-mineiros com situação crítica diante do agravamento da pandemia nos últimos dias.





Por meio da assessoria de comunicação, a prefeitura informou, na tarde desta terça, que, além da ajuda do governo estadual, recorreu a municípios vizinhos como São Francisco, Brasília de Minas e São João da Ponte para disponibilizar oxigênio para os pacientes graves do coronavirius. Mesmo assim, “a situação do oxigênio continua crítica”, informa a prefeitura.

O Hospital Municipal de Januária conta com apenas cinco leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) instalados para o atendimento aos casos graves da COVID-19 e outros dois leitos clínicos paar receber os pacientes contaminados pela doença, todos eles ocupados há vários dias.

De acordo com os últimos dados da Secretaria Municipal de Saúde de Januária, a cidade já teve confirmados 1.130 casos de coronavírus e 23 mortes provocadas pela doença.

'Situação é caótica', diz prefeito de Montes Claros

O prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, afirmou que o grande problema da escassez de oxigênio é que a empresa fornecedora do produto, a White Martins, informou que só tem capacidade instalada para atender a estrutura hospitalar existente e que, desta forma, não tem como fazer o fornecimento de cilindros para novos leitos que vierem a ser ampliados. Desde 2 de março Montes Claros enfrenta a ocupação máxima dos leitos clínicos e de UTI.

De lá para cá, além de endurecer as medidas restritivas à circulação de pessoas, a prefeitura implantou dois hospitais de campanha e ampliou os leitos em outros três hospitais para os pacientes do coronavirus. Mas, a superlotação persistiu diante do aumento de novos casos da doença respiratória.

“Fomos informados que o estoque (de oxigênio) está garantido para poucos dias e é grave a situação de maneira geral”, afirma Souto.

"Já comunicamos tudo ao governo do estado e Ministério da Saúde que, segundo fomos informados, os hospitais estão tentando todos os meios para não chegarmos aos caos”, afirmou o prefeito.