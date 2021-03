Juiz de Fora: entidades médicas alertam para risco de colapso na cidade

Pacientes aguardam, em fila, liberação de leitos de UTI em Juiz de Fora (foto: Marcos Alfredo) na saúde em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Isso porque a cidade está em momento crítico com relação à pandemia, com falta de leitos e aumento de casos nas últimas semanas. Entidades médicas publicaram, nesta terça-feira (23), manifesto sobre risco iminente de colapsona saúde em, na Zona da Mata mineira. Isso porque a cidade está em momento crítico com relação à pandemia, com falta de leitos e aumento de casos nas últimas semanas.

O manifesto é assinado pela Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora, pelo Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG) e Sindicato dos Médicos de Juiz de Fora e Zona da Mata.





De acordo com o documento, “é urgente a necessidade de intensificar as intervenções que, comprovadamente, têm eficácia para o controle da transmissão viral; o distanciamento social e a vacinação”.





As entidades justificam que, atualmente, Juiz de Fora e cidades da região enfrentam elevadas taxas de ocupação de leitos de enfermaria e UTI, com risco iminente de colapso no sistema de saúde.





Durante reunião do Comitê Científico do Gabinete de Crise da Prefeitura de Juiz de Fora, na noite dessa segunda-feira (22), foi discutida a situação dos leitos. Enquanto, no mesmo horário, uma manifestação ocorria pedindo a abertura do comércio.





Conforme a secretária de Saúde de Juiz de Fora, Ana Pimentel, desde o início do ano, a cidade ampliou em 40% o número de leitos para COVID-19 – passando de 100 para 140 no total.





A secretária também anunciou que, em breve, vai ampliar os leitos de enfermaria e criar mais outros 22 de UTI. Porém, esse aumento depende da chegada de respiradores fornecidos pelo governo de Minas e, também, da viabilidade de compra do kit de intubação – que está em falta no mercado.





Ana Pimentel ressalta que as medidas restritivas são essenciais para manter o controle da situação sanitária e evitar o colapso.



“Vejam, por exemplo: hoje à noite, dia 22, nós temos 134 pessoas em leitos de UTI COVID e 17 aguardando vaga. Mas pelo menos 11 pessoas ficarão aguardando a liberação de vaga durante toda a noite”, explica.





Com aumento significativo de casos de infecção por coronavírus nas últimas semanas, Ana alerta para a situação atual. “A gente cresceu de 111 para 140 leitos, mas a crescente da demanda por leitos no município é acelerada, contundente, é radical. Não basta apenas abrir leitos de UTI, porque 60% desses pacientes vão falecer, e 80% dos intubados também – isso é um dado nacional. A abertura de leitos não é suficiente para salvar pessoas. A única salvação é parar a circulação do vírus, a prevenção”, alerta.





Conforme o último boletim epidemiológico, Juiz de Fora registra mais 20 mortes em decorrência da COVID-19, totalizando 954 óbitos. Já os casos confirmados somam 22.966.





A taxa de ocupação de leitos UTI COVID está em 95,71%. No total, a cidade tem 577 hospitalizados com a doença.





No momento, Juiz de Fora vacinou 31.708 pessoas com a 1ª dose da vacina contra a COVID-19 e 16.373 com a 2ª dose. Dessa forma, o município já vacinou 3,5% da população.