Cássia pode sofrer com a falta de oxigênio e adere à onda roxa

A cidade de Cássia teme sofrer com a falta de oxigênio para atendimento a pacientes com COVID-19 (foto: Reprodução de Internet)

O Hospital São Vicente de Paulo, em Cássia, pode sofrer falta decom a alta de casos dena cidade. O hospital tem uma usina, mas tem trabalhado no limite. Para conter o avanço do novo, a prefeitura aderiu à onda roxa do Programa Minas Consciente

Segundo o diretor clínico do Hospital São Vicente de Paulo, Lourival Chaves Figueiredo, a unidade tem uma usina de oxigênio, mas o aumento no número de infectados pelo novo btem comprometido o atendimento.

“É um temor antecipado. Nossa média de pacientes quase que dobrou na última semana com alta de casos. A gente vinha trabalhando com seis ou sete doentes, e agora são quase 11 e com consumo de oxigênio bem mais alto. Temos uma usina que produz aproximadamente 40 metros cúbicos por dia. Estamos gastando pouco mais de 50 e precisamos completar com os cilindros”, explica diretor.

O problema é que a unidade está com dificuldade em adquirir esses cilindros, conta o diretor: “Como o nosso consumo é pouco, as empresas que fornecem querem retirar nossos cilindros e deixar apenas com 18. Só que a gente tem o cenário de aumento dos pacientes e uma diminuição desses cilindros".



Ele externa toda a sua preocupação com o quadro: "Somos um hospital de referência microrregional. Não está faltando, porque nossa usina dá conta, mas no ano passado, no começo do inverno, tivemos uma demanda de mais do dobro. Então, temos receio dessa usina dar algum defeito, e essa demanda de pacientes aumentar muito. Por isso, estamos com esse sofrimento antecipado para que a gente possa ter alguma ajuda”.

Ainda de acordo com o diretor, o hospital já tem uma solução, que pode demorar alguns dias. “Temos um plano B de comprar um tanque, de mais ou menos 120 metros cúbicos, que daria uma tranquilidade de algumas semanas, quase meses. Mas isso vai demorar uns dias, porque não temos mão de obra qualificada para fazer isso em tempo hábil. Até a gente conseguir esse tanque, vai ser um momento de tensão”, afirma.

Onda Roxa

Cássia soma 590 casos confirmados de COVID-19, sendo 13 mortes em decorrência do novo coronavírus.



Preocupada com o avanço da doença, a prefeitura aderiu à onda roxa, fase mais restritiva do Programa Minas Consciente.



Um novo decreto será publicado nesta quarta-feira (17/3).





