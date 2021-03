Por causa do agravamento da COVID-19, buscas em Brumadinho são suspensas

Rompimento da barragem B1 da Mina do Feijão, em Brumadinho, matou 270 pessoas em 25 de janeiro de 2019 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)

Resgate em Brumadinho

Devido à nova diretriz do Governode Minas Gerais, oMilitar (CBMMG) anunciou na tarde desta terça-feira (16/3) a suspensão temporária das atividades de busca da Operação, na Região Metropolitana de Belo Horizonte."A interrupção das buscas se dará pelo tempo em que perdurar a medida emergencial da fase", informou a corporação. A princípio, a suspensão é válida por 15 dias, sendo que, após o regresso a fases menos críticas, as questões de segurança serão reavaliadas para o retorno ao campo.A operação reúne bombeiros de diferentes regiões do estado e poderia se tornar um centro de contaminação e disseminação do agente"Por isso, faz-se necessário agir com prudência preservando a saúde não somente dos militares, mas de colaboradores, e assim evitar o agravamento da estrutura da saúde que já se encontra comprometida", disse em nota.A desmobilização temporária dos militares empenhados em campo acontecerá ao longo desta quarta-feira (17/3).Durante este período, somente alguns militares permanecerão na Base Bravo para viabilizar que os funcionários damantenham atividades essenciais de preparação da área e drenagem do terreno, visando a retomada em tempo oportuno.Durante o período de suspensão, a mineradora não poderá manejar locais pendentes de vistoria do bombeiro e a fiscalização permanecerá a cargo do CBMMG.Nesses dois anos de operação – aB1 dase rompeu em 29 de janeiro de 2019 –, foram encontradas 259 vítimas da tragédia. No total, foram 270 mortes."Cabe ressaltar que o compromisso firmado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para com as famílias das 11 joias que permanecem desaparecidas se mantém inalterado", complementou.