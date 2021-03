Bebê de sete meses morre em decorrência da COVID-19 em Betim

A criança estava internada há cinco dias na ala de COVID-19 no Hospital Regional de Betim. (foto: Anselmo UBL/Divulgação)

Um bebê de sete meses morreu de complicações da COVID-19, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Era um menino que estava internado desde 5 de março na ala infantil de COVID-19 do Hospital Público Regional de Betim.

A morte em decorrência do novo coronavírus ocorreu na quarta-feira (10/3), mas só foi confirmada na tarde de quinta-feira (11/3), depois de exame laboratorial. Este foi o primeiro caso de morte de criança infectada pela COVID-19 em Betim.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o bebê era acometido de pneumonia. Ele chegou a ser transferido de um leito clínico de pediatria para o CTI Pediátrico do Hospital Regional, na quarta-feira (10/3), mas devido ao agravamento de seu quadro clínico, morreu no mesmo dia.

A assessoria de comunicação da prefeitura não informou se a criança tinha comorbidades e nem se os familiares haviam testado positivo para COVID-19. “A família do bebê está orientada a manter-se em isolamento e será monitorada durante 14 dias desde o início dos sintomas gripais apresentados pelo bebê. O monitoramento será por meio de ligação telefônica, a cada dois dias, pela Unidade de Saúde de referência. A família será acompanhada, também, pela Unidade Básica de Saúde (UBS) em outras necessidades decorrentes do luto pela morte da criança”, disse a assessoria de comunicação da prefeitura.

Mortes de crianças por COVID-19 no Brasil

No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde (DataSUS), desde o primeiro caso confirmado e registrado de COVID-19, no ano passado, até 8 de março de 2021, 779 crianças com até 12 anos morreram da doença. Do total de mortes, 622 foram de crianças entre 0 a 5 anos.

No mesmo período, ao menos 11.628 pacientes (crianças de até 12 anos) precisaram ficar internados - um em cada quatro deles precisou ir para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Deste total, 24% das mortes e 22% das internações aconteceram nos últimos três meses (Dezembro de 2020 a Março 2021). Apenas nos últimos três meses, foram 166 mortes de crianças em todo o país.