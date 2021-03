COVID-19: Governador Valadares mantém as restrições do Nível de Alerta Alto

A vacinação contra a COVID-19 prossegue nesta quinta-feira (11/3) nas UBS dos bairros periféricos e na Policlínica Municipal (foto: Leonardo Morais/Divulgação)





A avaliação para a permanência nesta classificação se deu após mais uma avaliação dos seguintes indicadores: incidência diária, taxa de aumento de mortalidade, taxa de transmissão e taxa de ocupação de leitos do SUS para COVID-19.









A SMS segue no combate à COVID-19 com a ampliação da vacinação dos idosos – foram criados mais postos de imunização na periferia. Nesta quarta-feira, a SMS anunciou a criação do posto de vacinação na UBS dos bairros Santa Helena e Nossa Senhora das Graças, que fica na Rua Pirapora, 351.





Nesta quinta-feira (11/3), os idosos com idade acima de 80 anos poderão se vacinar nas UBS dos bairros onde acontecem a vacinação.





Pontos de vacinação

ESF São Raimundo - Rua da Mica, 70 - Bairro São Raimundo.

ESF Santa Rita II - Avenida Washington Luís, 2367 - Bairro Santa Rita.

ESF Mãe de Deus - BR 116, S/N - Bairro Mãe de Deus.

ESF Santa Helena - Rua Mariana, 33 - Bairro Santa Helena.

ESF São Pedro - Rua Pastoril, sem número, São Pedro.

ESF Santa Helena e Nossa Senhora das Graças - Rua Pirapora, 351.

Sala 28 da Policlínica Municipal – Rua São João, Centro.





Confira os níveis de alerta

Nível de Alerta Alto: Poderão funcionar todas as atividades comerciais, industriais, de saúde e de lazer, respeitando a lotação máxima de 1/3 da capacidade. A exceção são as danceterias, discotecas e casas de shows, que funcionarão apenas no Nível de Alerta Baixo.





Nível de Alerta Médio: Poderão funcionar todas as atividades comerciais, industriais, de saúde e de lazer, respeitando a lotação máxima de 2/3 da capacidade. A exceção continua sendo as danceterias, discotecas e casas de shows, que funcionarão apenas no Nível de Alerta Baixo.





Nível de Alerta Baixo: Poderão funcionar normalmente todas as atividades comerciais, industriais, de saúde e de lazer.

vai continuar com as restrições impostas pelo Nível de Alerta Alto, equivalente à onda vermelha do Plano Minas Consciente, do qual a cidade se desligou, por mais sete dias. Assim, os estabelecimentos comerciais seguem funcionando com até 1/3 da capacidade total.