(foto: Reprodução da internet/Youtube) Saúde, Carlos Eduardo Amaral, negou que tenha ocorrido irregularidades na vacinação em Minas Gerais. Em audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), nesta quarta-feira (10/03), o secretário explicou os motivos pelos quais servidores da área administrativa da pasta tenham sido vacinados antes de idosos e profissionais de saúde na linha de frente no enfrentamento à COVID-19. Ele negou que servidores em home office tenham sido vacinados, o que não estaria de acordo com os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. O secretário de Estado de, negou que tenha ocorrido irregularidades naem. Em audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), nesta quarta-feira (10/03), o secretário explicou os motivos pelos quais servidores da área administrativa da pasta tenham sido vacinados antes de idosos e profissionais de saúde na linha de frente no enfrentamento à. Ele negou que servidores em home office tenham sido vacinados, o que não estaria de acordo com os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.









vacinação no estado segue as diretrizes do Plano Nacional de Imunização (PNI). Ele ressaltou que as secretarias de Saúde são prioridade. Carlos Eduardo afirmou que a prioridade são os trabalhadores da linha de frente, mas que é preciso preservar o serviço de saúde funcionando, os órgãos estruturantes. Ele destacou o papel de técnicos gestores para criar a logística para que os respeitadores cheguem aos hospitais dos municípios. “Os técnicos gestores trabalham para que a vacina chegue”, respondeu.



Segundo ele, o objetivo é enviar 100% de doses para que os municípios vacinem os trabalhadores da linha de frente. Segundo ele, a pasta só iniciou a vacinação de servidores administrativos, depois de 70% dos profissionais de saúde serem vacinados nos municípios. Ele listou neste grupo médicos, enfermeiros, motoristas de hospitais e educadores físicos. Em Minas, são 53 mil médicos e 30 mil enfermeiros. "Os municípios já têm vacina", garantiu.





O secretário contou que a SES enfrentou quatro vezes surtos de COVID-19. "Naquele momento, os surtos não trouxeram prejuízo."





O deputado Cássio Soares ((PSD), líder do grupo Minas São Muitas, discordou da justificativa dada pelo secretário para a vacinação de servidores da área administrativa. Ele listou diversas funções de servidores públicos que também são fundamentais para o enfrentamento da pandemia, que não foram vacinados, como os policiais. "São fura-filas sim", disse em relação aos servidores da pasta, que não estão na linha de frente, mas mesmo assim foram vacinados.





Funed não tem capacidade para produzir vacina





O secretário ainda afirmou que a Funed tem estrutura diferente da Fiocruz e do Instituto Butantan. Carlos Eduardo destacou que a Funed está sendo estruturada para a produção da vacina meningite C. Segundo ele, a Funed não tem capacidade para produzir vacinas. Estão sendo construídas parcerias para que no futuro haja transferência de tecnologia para produção de vacinas. No futuro, a fundação poderá fazer a aquisição e fornecimento de vacinas para o PNI. "No futuro, teremos condições melhores do que a Funed está hoje",disse.