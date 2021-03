COVID-19: Microrregião de Manhuaçu está na onda roxa do Minas Consciente

O Hospital César Leite, de Manhuaçu está com 100% de vagas de UTI COVID-19 e de enfermaria ocupadas. O risco de colapso no atendimento é grande (foto: HCL/Divulgação)





A prefeita de Manhuaçu, Maria Imaculada Dutra Dornelas (PSB), não gostou na decisão do Comitê. Em vídeo postado no site da prefeitura, ela afirmou que está sendo obrigada a acatar a decisão.









A prefeita ainda disse que caso não acatasse a decisão teria de se responsabilizar pelas mortes causadas pelo novo coronavírus.



“Temos dois caminhos: ou acatávamos ou nos responsabilizamos pelas mortes podem acontecer. Estamos pedindo a sociedade para nos ajudar. Já pedimos demais, imploramos para que as pessoas colaborassem, que todo mundo fizesse a sua parte”, disse, a respeito do cumprimento das medidas estabelecidas pela onda roxa.





Onda roxa





A onda roxa tem duração de 15 dias e, nesse período, só é permitido o funcionamento de serviços essenciais.



A circulação de pessoas fica limitada aos funcionários e usuários desses estabelecimentos.



O deslocamento por qualquer outra razão deverá ser justificado – a fiscalização será feita com o apoio dos municípios e da Polícia Militar.





Também está proibida a circulação de pessoas sem o uso de máscara de proteção em qualquer espaço público ou de uso coletivo, ainda que privado.



Pessoas com sintomas gripais não estão autorizadas a circular pela cidade, exceto para a realização ou acompanhamento de consultas ou realização de exames médico-hospitalares.



Reuniões presenciais, inclusive de pessoas da mesma família que não coabitam, estão vetadas, assim como qualquer tipo de evento público ou privado que possa provocar aglomeração, ainda que respeitadas as regras de distanciamento social.





São considerados serviços essenciais:

Setor de alimentos (excluídos bares e restaurantes, que só podem funcionar via delivery)

Serviços de saúde (atendimento, indústrias, veterinárias etc.)

Bancos

Transporte Público (deslocamento para atividades essenciais)

Energia, gás, petróleo, combustíveis e derivados

Manutenção de equipamentos e veículos

Construção civil

Indústrias (apenas da cadeia de atividades essenciais)

Lavanderias

Serviços de TI, dados, imprensa e comunicação

Serviços de interesse público (água, esgoto, funerário, correios etc.)









A microrregião de saúde defoi incluída na onda roxa do programa Minas Consciente durante reunião do Comitê Extraordinárionesta quarta-feira (10/3), em Belo Horizonte. As cidades terão de seguir agora as recomendações da fase mais restrita do programa do governo estadual, como toque de recolher das 20h às 5h e aos finais de semana.