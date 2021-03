Sabará adere à onda lilás para aliar forças às demais cidades da RMBH

O comércio não essencial permanece aberto. Após às 20h, somente drogarias e farmácias poderão funcionar. Bebidas alcoólicas estão proibidas para consumo em local público (foto: Prefeitura Sabará/Divulgação)

Sabará está com 45% de ocupação nos leitos destinados ao atendimento da COVID-19. A situação não é tão grave quanto comparado a outras cidades da A Santa Casa de Misericórdia deestá com 45% de ocupação nos leitos destinados ao atendimento da. A situação não é tão grave quanto comparado a outras cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) , mas o prefeito Wander Borges acatou as recomendações da onda lilás, proposta pela Granbel para a região conseguir frear o colapso do sistema de saúde que assola outros municípios, como é o caso da capital, que recebe sabarenses que necessitam de atendimento em unidades de terapia intensiva (UTI).

Em 2021, Sabará foi a cidade que mais solicitou leitos de UTI à capital (17%), seguida de Santa Luzia (13%), Ribeirão das Neves (9%), Nova Lima (8%) e Pedro Leopoldo (7%), sendo que esse grupo responde por 54% das solicitações dos 49 municípios que pediram auxílio à Central de Leitos este ano.

“Estamos diante de um quadro extremamente delicado e de um grande desafio em que a união do poder público e da sociedade se faz necessária no enfrentamento à pandemia. É preciso que ações conjuntas, com um nível absoluto de responsabilidade e consciência coletiva, sejam promovidas, pois só assim teremos a vitória na luta contra esse vírus. Enfim, a regra é se cuidar para cuidar do outro”, pontua Wander Borges.

A partir de quinta-feira (11/3), fica estabelecido o toque de recolher entre 20h e 5h e a proibição de circulação de pessoas sem o uso de máscaras em qualquer espaço público ou de uso coletivo, ainda que privado.

Fica proibido também, eventos públicos ou privados e a venda de bebida alcoólica para consumo no local, sendo que mercados, supermercados e similares não podem vender a bebida gelada. Está proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos.





A restrição de horário não se aplica a drogarias, farmácias e unidades de pronto-atendimento, serviços considerados essenciais, que poderão manter o horário normal de funcionamento.

Vale ressaltar que o município continua na onda vermelha do programa Minas Consciente, do governo do estado. Nesta fase, todos os estabelecimentos comerciais estão autorizados a funcionar dentro do horário citado, mas devem cumprir protocolos mais restritivos, como, por exemplo, controle de fluxo de pessoas na entrada, limite de 10 metros quadrados por pessoa dentro dos estabelecimentos, controle de filas internas e externas.



A onda vermelha não mais fecha o comércio não essencial, mas exige um distanciamento maior entre as pessoas.



O que muda na onda lilás, em Sabará

Toque de recolher entre 20h e 5h;

Proibido a circulação de pessoas sem o uso de máscaras em qualquer espaço público ou de uso coletivo, ainda que privado;

Proibido qualquer evento público ou privado;

Proibida a venda de bebida alcoólica para consumo no local, sendo que mercados, supermercados e similares não podem vender a bebida gelada;

Está proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos.