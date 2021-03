BH suspende aulas presenciais em universidades e escolas técnicas

Em novembro, as universidades e escolas receberam movimento de eleitores (foto: 15/11/2020 - Edésio Ferreira/EM/D.A Press)







suspensão das aulas presenciais em universidades e escolas técnicas na cidade. As atividades dentro dessas unidades foram permitidas em 23 de setembro do ano passado, conforme o A Prefeitura de Belo Horizonte determinou adaseme escolas técnicas na cidade. As atividades dentro dessas unidades foram permitidas em 23 de setembro do ano passado, conforme o Decreto 17.435 , que estabeleceu também algumas restrições.





faculdades, centros universitários e escolas técnicas”, informou a pasta nesta terça-feira (09/03). “A Secretaria Municipal de Saúde informa que, devido à situação atual da COVID-19 no município , suspendeu por tempo indeterminado a autorização que permitia as aulas presenciais (laboratoriais e práticas) em universidades,, centros universitários e”, informou a pasta nesta terça-feira (09/03).









No entanto, cada unidade teve de passar por uma inspeção da Secretaria de Saúde que recebia os pedidos, analisava, e respondia se o local poderia ou não voltar com as aulas práticas, de acordo com os critérios de saúde pública.