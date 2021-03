COVID-19: Sete Lagoas avança para onda amarela, mas internação é alta

Taxa de ocupação dos leitos de UTI específicos para COVID-19 em Sete Lagoas se encontra em 72% (foto: Google Street View/Reprodução)

Enquanto duas macrorregiões regrediram para a nova onda roxa – Triângulo do Norte e Noroeste – a microrregião de Sete Lagoas avançou para a onda amarela nesta quinta-feira (4/3). A cidade-polo, Sete Lagoas, na Região Metropolitana, não tem motivos para comemorar. É que o avanço não significa que o município esteja reduzindo índices de contaminação e internação por COVID-19.





A ocupação dos leitos de UTI, próprios para pacientes contaminados com coronavírus, está em 72,7%. Atualmente, 40 pessoas estão internadas em leitos de UTI, sendo que 25 são de Sete Lagoas e outras 15 de cidades da região, como Pompéu, Paraopeba, Papagaios, Prudente de Morais, Caetanópolis e Morada Nova de Minas. Outros 48 pacientes estão internados em leitos de enfermaria.





Nas últimas 24 horas foram registrados mais 78 casos positivos de COVID-19, sendo 42 mulheres e 36 homens. Dois óbitos em decorrência de complicações do coronavírus ocorreram no mesmo período – um homem de 59 anos que estava internado no Hospital Municipal e um homem de 85 anos que estava internado na UPA.





Com esses casos, Sete Lagoas chega a 11.084 contaminados desde o início da pandemia, com 190 mortes, 243 pessoas em isolamento domiciliar e 10.603 já recuperadas.

Vacinação é acelerada

Nesta quarta-feira (3/3), a Secretaria Municipal de Saúde vacinou 2.323 idosos contra a COVID-19. Até o momento, a cidade tem 9.026 pessoas imunizadas com a primeira dose. Para manter a vacinação, vários pontos de aplicação foram criados em todo município.





Deste total, 5.294 foram aplicadas em profissionais da Saúde e 3.732 em idosos. A segunda dose já foi aplicada em 3.636 pessoas, sendo 635 idosos e 4.271 profissionais da Saúde.





Idosos com idade entre 80 e 86 anos podem receber a vacina no Unifemm (portaria da Rua Pedra Grande), no ginásio coberto Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha) e na Faculdade Santo Agostinho (Rua Atenas, 237, Bairro Jardim Europa). O atendimento acontece entre 8h30 e 17h.





Já aqueles que têm a partir de 87 anos e estão em busca da segunda dose da Coronavac devem se dirigir ao Shopping Sete Lagoas, no Bairro Eldorado, das 13h às 18h, ou à Faculdade Ciências da Vida, na Avenida Prefeito Alberto Moura, 12.632, no Bairro das Indústrias, entre 8h30 e 17h.





É importante que o idoso ou seu responsável apresentem identidade com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço em nome do idoso (caso o idoso não possua o comprovante, deve requerer antes junto ao posto de saúde de referência). Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção também devem agendar a vacinação em domicílio posto mais próximo.





“Houve uma enorme procura neste primeiro dia. Entendemos esta ansiedade de todos, mas é preciso ter calma, ainda mais quando o público-alvo requer cuidados especiais”, alertou o secretário municipal de Saúde, Flávio Pimenta.