Triângulo Mineiro tem 99 pacientes transferidos para outras regiões de MG

O agravamento da pandemia do novo coronavírus pede soluções para as internações no estado. Desde o início de fevereiro deste ano, no Triângulo do Norte, 99 pessoas foram transferidas para outras regiões de Saúde. As regiões que receberam pacientes foram Oeste (35), Centro (28), Centro-Sul (14), Sul (10), Norte (5), Triângulo do Sul (5) e Vale do Aço (2).









Esses são os locais que enfrentam o pior cenário da pandemia no estado, Já na macrorregião Noroeste, 34 pessoas foram transferidas para outras regiões. As localidades que receberam os pacientes foram Oeste (18), Vale do Aço (7), Norte (6), Sul (1), Triângulo do Sul (1) e Triângulo do Norte (1).Esses são os locais que enfrentam o pior cenário da pandemia no estado, onde o Governo de Minas estabeleceu a "onda roxa" para tentar frear a proliferação do vírus.





“Temos o Triângulo do Norte e Noroeste inseridos na onda roxa porque vemos aumento da incidência de casos e na participação de pacientes COVID na ocupação de leitos de terapia intensiva, aumento na mortalidade na região e também já retardo na capacidade de regulação de leitos da região. Para nós, as medidas adotadas são extremamente importantes para que tenhamos então capacidade de reestabelecer a rede assistencial na região”, afirma o secretário de Estado de Saúde, o médico Carlos Eduardo Amaral.

Ampliação de leitos

Em relação a março do ano passado, quando começou a pandemia em Minas, o número de leitos de UTI no Triângulo do Norte passou de 136 para 301. Já na macrorregião Noroeste o número de leitos foi ampliado de 53 para 120.





Desde março do ano passado, o Governo de Minas aumentou o número de leitos de UTI, passando de 2.072 para mais de 4 mil.

Onda roxa





Toque de recolher das 20h às 5h e aos finais de semana

A proibição de circulação de pessoas sem o uso de máscara de proteção, em qualquer espaço público ou de uso coletivo, ainda que privado

A proibição de circulação de pessoas com sintomas gripais, exceto para a realização ou acompanhamento de consultas ou realização de exames médico-hospitalares

A proibição de realização de reuniões presenciais, inclusive de pessoas da mesma família que não coabitam

A proibição de realização de reuniões presenciais, inclusive de pessoas da mesma família que não coabitam





Nessa fase, só será permitido o funcionamento de serviços essenciais e a circulação de pessoas fica limitada aos funcionários e usuários desses estabelecimentos. O deslocamento para qualquer outra razão deverá ser justificado e a fiscalização será feita com o apoio da Polícia Militar.

Comitê