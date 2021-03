COVID-19: mesmo fora do Minas Consciente, Patrocínio está na onda roxa

O município de Patrocínio tem cerca de 90 mil habitantes (foto: Prefeitura de Patrocínio/Divulgação)

Patrocínio, situado no Triângulo Norte, também foi incluído na onda roxa,



No meio de fevereiro, a cidade chegou a ficar sem nenhum leito de hospital, tanto de enfermaria como UTI, para pacientes com a COVID-19. Mesmo fora do programa estadual Minas Consciente desde o final de agosto do ano passado, mas com uma taxa de ocupação quase que total de seus leitos de UTI/COVID e com um decreto de enfrentamento à doença que determina até mesmo toque de recolher, o município de, situado no Triângulo Norte, também foi incluído na onda roxa, medida anunciada pelo governador Romeu Zema na tarde desta quarta-feira (3/3).No meio de fevereiro, a cidade chegou a ficar sem nenhum leito de hospital, tanto de enfermaria como UTI, para pacientes com a

Durante o seu pronunciamento, o governador afirmou que apesar de o Supremo Tribunal Federal (STF) ter decidido dar autonomia às prefeituras de seguir ou não o Minas Consciente, o mérito agora é o sistema regional de saúde, que inclui uma série de municípios.

“Tentamos manter essa decisão descentralizada o tempo que foi possível. E ela praticamente perdurou por quase um ano. Os prefeitos fizeram um ótimo trabalho, mas agora estamos falando de algo que está acima dos prefeitos", declarou

A reportagem tentou contato com a Prefeitura Municipal de Patrocínio questionando se o município, mesmo não tendo aderido ao Minas Consciente, vai seguir a decisão do governador para aderir à onda roxa, mas não obteve resposta.

De acordo com o último boletim epidemiológico da COVID-19 em Patrocínio, a cidade permanece com uma preocupante taxa de ocupação dos leitos de UTI/COVID (Hospital Santa Casa, público, 84%, e Hospital Med Center, privado, 100%).



Com relação à taxa de ocupação de enfermaria/COVID, está em 100% na Santa Casa e 33% no Med Center.

Desde o início da pandemia, foram totalizados na cidade 4.617 casos, com 89 óbitos.