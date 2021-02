À espera de novos imunizantes, BH vacina 76% a menos que na semana anterior

Idosos a partir de 86 anos seguirão sendo vacinados na capital mineira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Belo Horizonte encerrou a semana com mais de 114 mil pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus, e outras 57.035 que foram imunizadas com a segunda dose. Mas o número de indivíduos do grupos prioritários vacinados nesta semana foi 76% menor que na semana anterior, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta sexta-feira (26/2).

Desde segunda-feira (22/2), o total de pessoas imunizadas pelo município com a primeira dose das vacinas CoronaVac ou AstraZeneca foi de 10.607. Por sua vez, 8.895 indivíduos tomaram a segunda dose do imunizante chinês, já que a vacina criada pela Fiocruz/Oxford só tem previsão de chegada para o mês de maio.





De 15/2 a 19/2, a quantidade de vacinados foi muito superior: 60.021 da primeira dose e 23.495 da segunda, totalizando 83.516 imunizantes aplicados nos 224 postos de saúde disponibilizados pela prefeitura.





O município conta com 242.220 doses reservadas aos públicos-alvos. Até o momento, foram aplicadas 137.296 vacinas da CoronaVac e 34.309 da AstraZeneca.





No momento em que a cidade aguarda por novas vacinas do governo federal para acelerar o Plano Nacional de Imunização (PNI), Belo Horizonte ainda se encontra na fase de imunizar todos os idosos de 86 a 88 anos. A cidade já havia iniciado a vacinação para pessoas de 89 anos ou mais e dos profissionais de saúde.





O Ministério da Saúde anunciou ao longo da semana que vai distribuir 3,2 milhões de doses aos estados até março. Em Minas, o governador Romeu Zema (Novo) anunciou o repasse de 357.400 doses entre as 28 regionais de saúde. Ele prometeu que haverá mais de 90 milhões de doses destinadas pelo governo federal até abril.





Postos de vacinação





A campanha em BH seguirá nos próximos dias. Para receber a vacina , é necessário apresentar documento com foto, comprovante de residência e CPF. Só podem ser vacinados aqueles que residirem em Belo Horizonte. Quem não conseguir ter acesso aos postos poderá receber a vacina no carro. Mais de 800 profissionais de saúde estão mobilizados na campanha de vacinação até o momento.





Confira os locais de vacinação





Barreiro

Centro de Saúde Itaipu-Jatobá (Marilândia)

Centro de Saúde Mangueiras (Petrópolis)

Centro de Saúde Diamante / Teixeira Dias (Diamante)

Centro de Saúde Barreiro de Cima (Flávio Marques L.)





Centro-Sul

Centro de Saúde Menino Jesus (Santo Antônio)

Centro de Saúde Oswaldo Cruz (Barro Preto)

Serviço de Atenção à Saúde do Viajante (Funcionários)





Leste

Centro de Saúde (Alto Vera Cruz)

Centro de Saúde Marco Antônio de Menezes (Sagrada Família)

Centro de Saúde Boa Vista (Boa Vista)

Norte

Centro de Saúde Providência (Providência)

Centro de Saúde Campo Alegre (Campo Alegre)

Centro de Saúde Jaqueline 2 (Jaqueline)

Centro de Saúde Jardim Guanabara (Jardim Guanabara)

Nordeste

Centro de Saúde Cidade Ozanan (Ipiranga)

Centro de Saúde Leopoldo Crisóstomo de Castro (União)

Centro de Saúde Goiânia (Goiânia)





Oeste

Centro de Saúde Palmeiras (Palmeiras)

Centro de Saúde Noraldino de Lima (Nova Suíça)

Centro de Saúde Cabana (Cabana)

Centro de Saúde Santa Maria (Santa Maria)

Pampulha

Centro de Saúde Padre Tiago (Alípio de Melo)

Centro de Saúde Dom Orione (São Luis)

Centro de Saúde Padre Joaquim Maia (Liberdade)

Venda Nova

Centro de Saúde Paraúna (Paraúna)

Centro de Saúde Rio Branco (Rio Branco)

Centro de Saúde Céu Azul (Céu Azul)





Noroeste

Centro de Saúde Ermelinda (Vila Ermelinda)

Centro de Saúde Glória (Glória)

Centro de Saúde Jardim Montanhês (Jardim Montanhês)

Centro de Saúde Dom Cabral (Dom Cabral)