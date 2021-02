COVID-19: CDL/BH cobra de Kalil a reativação dos leitos de UTI na capital

Taxa de ocupação de leitos em BH segue registrando alto números de pacientes (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Em nota enviada nesta sexta-feira (26/2) à Prefeitura de Belo Horizonte, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) pede que sejam reativados os leitos exclusivos para tratamento da COVID-19 que foram desligados em fevereiro de 2021. Segundo o presidente da entidade, Marcelo de Souza e Silva, o fechamento do comércio na capital, ocorrido em janeiro, “foi provocado pela desativação de leitos para tratamento da Covid-19, o que, logicamente, aumentou os índices de ocupação.”









Segundo a entidade, 303 leitos estavam ativados nesse período. Porém, em novos boletins da PBH divulgados nesta semana, este número foi reduzido para 283 unidades de saúde.





Para a entidade, as consequências dessa redução no número de leitos já são alarmantes e devem ser analisadas. “O índice de ocupação de leitos de UTI foi o que apresentou a maior alta nos últimos sete dias, mesmo com um número de pacientes internados menor do que na semana anterior. Passou de 62,9% no dia 18 de fevereiro para 69,7% no boletim divulgado nesta quinta-feira, 25 de fevereiro”, afirmou a CDL/BH.





O presidente Marcelo de Souza e Silva ressaltou que, além da abertura dos leitos, a entidade encaminhará um pedido à PBH e à Polícia Militar para que reforcem as fiscalizações para aglomerações que acontecem durante a pandemia em BH.





“É importante esclarecer para toda a população que quando a gente pede a reabertura de leitos não estamos pensando apenas na reabertura do comércio. Estamos pensando, em primeiro lugar, na saúde da população. Precisamos reativar estes leitos e, se possível, já preparar a ampliação, uma vez que o cenário ainda é muito imprevisível”, reafirmou o presidente da CDL/BH.





O Estado de Minas acionou a Prefeitura de Belo Horizonte para dar seu posicionamento sobre a nota divulgada pela CDL/BH e aguarda retorno.