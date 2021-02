Uberaba registra a maior taxa de ocupação dos leitos privados de UTI/COVID

Boletim epidemiológico da COVID-19 em Uberaba (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Uberaba, no Triângulo Mineiro, registrou, nesta terça-feira (23/2), a maior taxa de ocupação de leitos de UTI/COVID de hospitais particulares, desde o início da pandemia, ou seja, preocupantes 97%.

A situação na cidade só não chega a ser mais alarmante, porque a taxa de ocupação dos leitos de UTI/COVID da rede pública está controlada, ou seja, 58% para UTI e 67% para enfermaria. Já as taxas médias de todos os leitos/COVID disponíveis no município estão em 74% para UTI e 63% para enfermaria.

Além disso, para amenizar um pouco a situação, o Hospital Regional José Alencar (HRJA) aguarda a habilitação de 20 novos leitos de UTI, que foram doados pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) na última sexta-feira (19/2). Ainda não há previsão de uma data de início para o funcionamentos desses leitos.

Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Uberaba, para que os novos leitos estejam em pleno funcionamento, são necessários profissionais intensivistas e que os leitos sejam habilitados.

“O HR já está trabalhando para a contratação, bem como na parte burocrática para que os mesmos sejam inseridos na regulação e, por consequência, habilitados. Quando isso acontecer, uma nota técnica com essa informação será inserida junto ao boletim diário”.

Mesmo assim, o novo decreto municipal de enfrentamento à COVID-19 proibiu a abertura de comércios de rua, shoppings, restaurantes, bares, entre outros estabelecimentos comerciais, aos finais de semana.

Desde o início da pandemia, já foram registrados em Uberaba 14.838 casos positivos da doença na cidade, sendo que, destes, 328 pessoas morreram e 12.605 se recuperaram.



Confira as atuais taxas de ocupação dos leitos/COVID dos hospitais de Uberaba, Araxá e Patrocínio:

Uberaba Rede Pública Rede Privada Média/Ocupação Leitos UTI 58% 97% 74% Leitos enfermaria 67% 48% 63%





Araxá Disponíveis/SUS Leitos UTI 62% Leitos enfermaria 54%

Patrocínio Hospital Santa Casa Leitos UTI 100% Leitos enfermaria 100%

Em Patrocínio, no Triângulo Mineiro, devido à complicada situação da ocupação total de todos os seus leitos destinados aos pacientes com a COVID, um novo decreto foi publicado pela prefeitura da cidade na última sexta-feira (19/2). O mesmo prorrogou as medidas do decreto anterior até 1º de março e ainda determinou novas medidas ainda mais restritivas, como: toque de recolher das 20h às 5h do dia seguinte, e a proibição do uso de espaços púbicos, como, por exemplo, pistas de caminhada e praça, e as realizações de missas e cultos, tanto em locais fechados como abertos.

No decreto anterior, publicado em 12 de fevereiro (com duração de 10 dias), quando tanto os leitos de UTI como de enfermaria para casos de COVID-19 estavam lotados, a Prefeitura de Patrocínio restringiu o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e estabelecimentos de profissionais liberais, priorizando apenas o funcionamento dos serviços essenciais; além da proibir a venda, distribuição e o fornecimento de bebidas alcoólicas em estabelecimentos de qualquer natureza e eventos esportivos (todas essas medidas vão continuar na cidade até 1º de março).

