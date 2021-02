Juiz de Fora autoriza bebida alcoólica em bares e reabertura de clubes

Consumo de bebida alcoólica em bares estava proibido na faixa vermelha (foto: Marcos Alfredo) , na Zona da Mata mineira, liberou o consumo de bebida alcoólica em bares, reabertura de clubes e também atividades esportivas a partir desta quinta-feira (18). Em pronunciamento na noite dessa quarta-feira (17), o secretário de Comunicação Pública, Márcio Guerra informou que a cidade avançou para a ‘Faixa Laranja’ do programa municipal ‘Juiz de Fora pela Vida’. , na Zona da Mata mineira, liberou o consumo deem, reabertura de clubes e também atividades esportivas a partir desta quinta-feira (18). Em pronunciamento na noite dessa quarta-feira (17), o secretário de Comunicação Pública, Márcio Guerra informou que a cidade avançou para a ‘Faixa Laranja’ do programa municipal ‘Juiz de Fora pela Vida’.









De acordo com a prefeitura, a mudança de fase foi permitida devido a vários fatores como a ampliação de leitos para pacientes com Covid-19, a adesão dos setores da cidade no combate à pandemia, e da atuação da fiscalização exigindo o cumprimento dos protocolos de segurança.





Portanto, nesta Faixa Laranja, a prefeitura autorizou o consumo interno em bares, desde que a população siga as medidas de segurança, como distanciamento mínimo de 2 metros e priorizar a utilização de mesa pela mesma família. Além disso, o estabelecimento não pode ter música ao vivo ou qualquer outro tipo de entretenimento.





A prefeitura também autorizou a reabertura de clubes e liberou as atividades esportivas de acordo com os protocolos sanitários. As medidas incluem a obrigatoriedade de horário agendado; higienização do ambiente e equipamentos; verificação de temperatura de atletas e colaboradores; distância mínima de dois metros entre aparelhos e de três metros no caso de exercícios aeróbicos.



A distância pode ser reduzida se houver proteção acrílica ou rodízio entre os equipamentos, além de higienização após o uso.





Para o coordenador do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora (SHRBS-JF), Rogério Barros, a situação é crítica para os 2.500 estabelecimentos do setor na cidade. Desde o início da pandemia, 240 empresas fecharam ou suspenderam as atividades, e cerca de mil trabalhadores foram demitidos.



”Olha, nós queremos que libere o mais rápido possível, sim, claro, dentro dos protocolos. Mas nós já perdemos o verão, que é o melhor período do ano”, ressalta.