PBH pode terminar de vacinar idosos entre 86 e 89 anos na sexta

Idosos entre 86 e 89 anos são vacinados em centros de saúde da capital (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 15/02/2021)







A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte espera concluir a vacinação do grupo de idosos que têm entre 86 e 89 anos até esta sexta-feira, e aguarda novas doses contra a COVID-19 para definir novos grupos prioritários. As informações são do secretário Jackson Machado.





Em entrevista à rádio Itatiaia na manhã desta terça-feira, o chefe da pasta apresentou esta estimativa de conclusão da vacinação desse público até 19 de fevereiro, e reforçou que a definição de novos grupos prioritários vai depender da chegada de novos imunizantes à capital.









Questionado se essa falta de informações teria relação com algum atraso do Ministério da Saúde, o secretário da capital indicou que o processo é vago nesse sentido. “Nós não sabemos, nós não temos informações das empresas que produzem a vacina sobre a quantas anda essa produção, qual é a disponibilidade de doses, etc. Acredito que é possível que o Ministério da Saúde esteja tão no escuro quanto nós. Eles nos informam assim que ficam sabendo. É provável que tenhamos uma quantidade de vacinas maior apenas em meados de março. Mas isso, neste momento, é uma especulação”, explicou.





Jackson Machado também repercutiu a declaração do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que na semana passada disse que todos os brasileiros serão vacinados contra a COVID-19 ainda neste ano . “Ele (Pazuello) provavelmente tem mais informações do que nós aqui. Se ele está dizendo que consegue vacinar toda a população brasileira, isso significa que ele deve ter a informação de que a produção de vacinas será suficiente para isso. Essa informação eu não tenho como verificar a veracidade dela, mas eu afirmo para vocês que, caso essas vacinas cheguem para nós, nós conseguiremos vacinar toda a população de Belo Horizonte até o final do ano”, pontuou.





O secretário de Saúde de BH também enfatizou que a segunda dose da vacina está garantida para todos os grupos que foram atendidos até o momento. “Não há comprometimento de segunda dose. Todas as pessoas que receberam a primeira dose até agora têm a segunda dose absolutamente garantida. Quando a gente inicia um processo de vacinação de um determinado grupo, nós já tomamos o cuidado de assegurar que aquele grupo também vai receber a segunda dose. (...) Então, é por isso que a gente diz que não há necessidade de a pessoa ir aos centros de saúde para ser vacinada às 6h, porque há vacinas para todas as pessoas daquele grupo”, reforçou.