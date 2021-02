Famílias relatam problemas para vacinar idosos acima de 89 anos em BH

Hélio Ribeiro (dir) levou o pai (esq) para se vacinar e relatou dificuldades (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) vacinação de idosos acima de 89 anos começou na última segunda-feira (08/02) e o cadastro no site da Prefeitura de Belo Horizonte já terminou. Entretanto, a ansiedade que aflige familiares que aguardam um retorno sobre o cadastro está longe de acabar. Mesmo sem a resposta da PBH, alguns têm comparecido aos postos de saúde da capital, mas têm o atendimento negado. deacima de 89 anos começou na última segunda-feira (08/02) e o cadastro no site da Prefeitura dejá terminou. Entretanto, a ansiedade que aflige familiares que aguardam um retorno sobre o cadastro está longe de acabar. Mesmo sem a resposta da PBH, alguns têm comparecido aos postos de saúde da capital, mas têm o atendimento negado.





Hélio Ribeiro, veio trazer o pai, com 89 anos e a mãe, de 86 anos, e encontrou dificuldade para conseguir vacina para o pai. "Não consegui cadastro no site e liguei no 156 da Prefeitura. Me mandaram vir até o posto nesta segunda-feira (15/02), passei em dois e nenhum autorizou aplicação da vacina no meu pai", relatou.









Adilci Oliveira, de 58, cadeirante, também foi até o Centro de Especialidades Médicas, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, porque não teve um retorno da prefeitura. Ela conta que cadastrou a mãe, de 90 anos, no site e está aflita porque não entraram em contato ainda para passar informações.



Os funcionários do posto informaram que não a atenderiam porque não têm autorização para vacinar pessoas acima dos 89 anos. "Mora só eu e a minha mãe, a gente cadastrou no site e até hoje ninguém entrou em contato com a gente. Então eu resolvi vir até aqui para pedir, mas negaram o atendimento", relatou.





Em casa, Grazielle Mendes mora com o sogro de 93 anos e o cadastrou no site logo que o sistema ficou disponível na segunda-feira (08/02). Ela conta que tem sentido insegurança por não ter recebido o contato da prefeitura e se preocupa com a quantidade de vacina disponível.



"Fico insegura em não ter mais vacina, de acabar as de Belo Horizonte, já que se iniciou esta nova etapa de imunizar os idosos entre 86 e 88 anos", declarou.



Mas a medida não vem sendo adotada em todos os locais de vacinação da capital. O Centro de Saúde Vera Cruz, na Região Leste da capital, por exemplo, está atendendo idosos acima de 89 anos. Segundo funcionários do posto, essa é a unidade referência da regional para atendimento desta faixa etária.



Eteuvina da Silva Dias, de 104 anos, recebeu a primeira dose da CoronaVac e ainda deixou registrado seu lema de vida: "Fé em Deus, paciência, educação e amor ao próximo, essa é a receita para chegar até aqui", disse. "Se temos o recurso disponível, a gente tem que aproveitar", completou.



Maria de Lurdes, 95 anos, comemorou a vacina, mas ressalta que ainda deve tomar cuidados. "É muito bom finalmente ser imunizada, mas não é o momento de relaxar com as precauções", alertou.

Posicionamento da PBH

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte pede que as famílias aguardem em casa e que a faixa etária acima de 89 anos será vacinada até 19 de fevereiro. Confira a nota completa:





"A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte reforça que, por questão de segurança, os idosos a partir de 89 anos não devem ir até os postos de vacinação nesta semana. A aplicação residencial para este público é extremamente recomendada devido à possibilidade 35% maior de complicações decorrentes da Covid-19 para esta faixa etária.





Todos os idosos a partir de 89 anos que residem em Belo Horizonte serão imunizados até 19 de fevereiro – e serão contatados para o agendamento da vacinação o mais breve possível. Para aqueles que no momento do cadastro optaram por vacina em posto, o agendamento será feito também com todas as medidas de proteção.





A Prefeitura pensa sempre na segurança da população de Belo Horizonte, e a vacinação contra a Covid-19 levará em consideração todas as singularidades e características dos públicos-alvo convocados.





Durante esta semana, apenas os idosos entre 86 anos (completos até 28 de fevereiro de 2021) e 88 anos devem se dirigir a um dos postos de vacinação disponibilizados pela Prefeitura. A estimativa é imunizar até 24 mil pessoas nessa faixa etária com 48,4 mil doses da Coronavac, desenvolvida pelo laboratório Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan.





O idoso deve consultar a lista de postos de vacinação disponível no Portal da Prefeitura e basta comparecer ao local de sua preferência portando documento com foto, comprovante de residência e CPF.





Idosos acamados entre 86 e 88 anos devem preencher formulário específico que estará disponível no portal da Prefeitura a partir desta segunda-feira, dia 15. A vacinação será por agendamento em domicílio".