COVID-19: Sete Lagoas se prepara para imunizar idosos acima de 90 anos

Drive thru tem sido a forma encontrada para imunizar os profissionais de saúde de forma mais rápida (foto: Prefeitura Municipal de Sete Lagoas/Divulgação)

Com a chegada em Minas de mais 315.600 doses da CoronaVac, da Sinovac, a Secretaria de Saúde de Sete Lagoas, cidade localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, anunciou nesta terça-feira (09/02) que irá iniciar a imunização de idosos acima de 90 anos. A princípio, a vacinação deste grupo será realizada nos mesmos moldes dos profissionais de saúde, por meio de drive thru. O quantitativo de vacinas ainda depende do Governo do Estado.





O secretário municipal de Saúde, Flávio Pimenta, explicou que aqueles que tiverem problemas de locomoção podem solicitar a vacinação em sua residência. Para isso, o idoso ou seus familiares devem realizar o agendamento no posto de Estratégia de Saúde da Família (ESF) mais próximo da casa do interessado.





Até a última sexta-feira (5), o município já havia imunizado 3.956 pessoas contra COVID-19, entre profissionais de saúde e idosos residentes em instituições de longa permanência. Na semana passada foram vacinados os profissionais que atuam em laboratórios, clínicas de imagem e ainda os agentes de endemias.





Outra linha de atuação iniciada nesta segunda-feira (8) cuida da aplicação da segunda dose da vacina para quem trabalha em hospitais e demais unidades de urgência e emergência.

COVID-19 em Sete Lagoas

O boletim epidemiológico municipal desta terça-feira registrou 70 novos casos positivos da doença nas últimas 24 horas, sendo 38 mulheres e 32 homens, elevando o número de infectados a 9.540 desde o início da pandemia.





Seis novos óbitos foram confirmados neste mesmo período: quatro no Hospital Municipal e dois no Hospital da Unimed. Duas outras mortes estão em investigação. Com isso, a cidade chega a 153 óbitos em decorrência de complicações da COVID-19.





Hoje são 21 pacientes internados no Hospital Municipal (sendo 15 em UTI), 15 internados no Hospital Nossa Senhora das Graças, sendo nove em enfermaria e seis em UTI, duas delas do SUS. Há ainda 11 pacientes internados no Hospital da Unimed (sendo seis em UTI) e oito na UPA (três deles em UTI). A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com COVID-19 na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, é de 54,4%.