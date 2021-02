COVID-19: com aumento de casos, Patrocínio fecha praças e proíbe cinema

O município de Patrocínio, situado no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, tem cerca de 90 mil habitantes (foto: Prefeitura de Patrocínio/ Divulgação)

O novo decreto ainda estabelece que supermercados, mercados, mercearias e açougues poderão funcionar todos os dias, das 6 às 22h, vedado o consumo de alimentos e bebidas no local.



Clubes sociais e academias poderão ficar abertos de segunda a sexta-feira, das 6h às 19h, mas terão de fechar aos finais de semana.



O decreto começou na última a valer no último sábado (6/2) e é válido até 22 de fevereiro.

Confira outras restrições

Padarias: podem abrir das 5h às 22h, sendo permitido o consumo no local até as 18h. Após esse horário, está permitida apenas a venda remota e retirada para consumo fora do estabelecimento;

Salões de beleza, barbearias, espaços de pilates, clínicas de estética, médicas e odontológicas estão autorizados a funcionar de segunda a sexta-feira, entre 8h e 18h, devendo permanecer fechados nos fins de semana e feriados;

Restaurantes, pizzarias, bares, lojas de conveniência e congêneres podem funcionar de segunda a sexta-feira, entre 9h e 18h;

Atividades religiosas estão autorizadas, desde que obedecidas regras específicas;

Farmácias e drogarias podem seguir o funcionamento normal, devendo obedecer medidas específicas de segurança;

Hotéis e pousadas podem funcionar normalmente, mas devem restringir a ocupação em áreas comuns em, no máximo, 50% da capacidade total;

Bancos, lotéricas e cartórios têm atendimento normal, mas seguindo regras específicas de segurança;

Feiras do produtor podem funcionar até as 20h;

Postos de combustíveis estão autorizados a funcionar nos horários estabelecidos nos alvarás, desde que respeitem as medidas de segurança.

Jogos de futebol profissional podem ocorrer desde que sem a presença de público.

Duas mortes nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas, segundo o último boletim epidemiológico de Patrocínio, duas pessoas perderam a vida para a COVID-19 e outras 10 testaram positivo para a doença, sendo que há 139 casos ativos.



Desde o começo da pandemia, foram 63 óbitos confirmados na cidade, 3.470 casos positivos e 3.268 recuperados.

Com relação às internações de casos da COVID-19 em hospitais de Patrocínio, 22 pacientes estão internados em enfermarias e 10 pacientes na UTI.



O boletim epidemiológico de Patrocínio não divulga taxa de ocupação de leitos de enfermaria e de UTI destinados para o novo coronavírus, mas sim com relação a todas as enfermidades.



Desta forma, neste momento, conforme o boletim, a taxa de ocupação em ala de enfermaria da cidade está em 63% (42 pessoas internadas) e a de UTI em 71% (28 internações).

Diante de um expressivode novos casos deem Patrocínio neste início de ano, a prefeitura da cidade publicou um novode enfrentamento à doença, voltando átras com relação a abertura de cinemas e teatros.