Vacinação em Patrocínio começa com aplicação em três profissionais da saúde

Os três profissionais escolhidos para as primeiras doses da vacina em Patrocínio (foto: Prefeitura de Patrocínio/Divulgação) Patrocínio, no Triângulo Mineiro, as primeiras doses da vacinação contra a COVID-19 foram aplicadas de forma simultânea. Três profissionais que atuam na linha de frente do combate à doença deram o pontapé inicial nessa quarta-feira (20/01), dia em chegaram as 1.046 doses da CoronaVac à Policlínica do município. Em, no Triângulo Mineiro, as primeiras dosesdacontra aforam aplicadas de forma simultânea. Três profissionais que atuam na linha de frente do combate à doença deram o pontapé inicial nessa quarta-feira (20/01), dia em chegaram as 1.046 doses daà Policlínica do município.

Os três primeiros vacinados foram o médico Walter Pereira Nunes, a técnica de enfermagem Susana Natalini Silva e o servidor do Pronto-Socorro Municipal Lúcio Antônio de Souza.





“As etapas seguintes serão anunciadas conforme disponibilidade de vacinas e demanda dos grupos prioritários, sempre seguindo o Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde”, informou a prefeitura da cidade.

O médico Walter Pereira Nunes – que além de estar na linha de frente é do grupo de risco por ser idoso – disse que ficou honrado em seu nome ter sido escolhido para as primeiras doses da vacina: “Quero dizer a todos que não deixem de vacinar quando chegar a sua vez; a vacina é uma das coisas que funcionam melhor na medicina".

"É um momento muito importante para nós, porque foram quase 11 meses de muita luta e agora podemos ver uma luz no final do túnel. É um momento de alegria começar a fazer a imunização da nossa população" declarou o secretário municipal de Saúde, Luiz Eduardo Salomão.



Situação em Patrocínio

Segundo o último boletim divulgado pela Prefeitura de Patrocínio, a cidade tem 2.903 casos positivos da doença, sendo que 2.801 pessoas estão curadas e 52 perderam a vida.

Com relação à taxa de ocupação de leitos de hospitais destinados às pessoas com a COVID-19, o percentual não é divulgado no boletim epidemiológico da cidade.



A divulgação é referente ao número de pessoas, sendo que 11 estão internadas em leitos de enfermaria do município e 4 pacientes em leitos de UTI.