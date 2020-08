Com cenário 'controlado', Patrocínio ignora decisão do TJ e não adere ao Minas Consciente

Em Patrocínio já foram confirmados 845 casos da COVID-19 e 20 óbitos (foto: Prefeitura Municipal de Patrocínio)

Em Patrocínio, até o momento, já foram confirmados 845 casos dee 20 óbitos, ou seja, seis mortes a mais que Araxá, que tem cerca de 100 mil habitantes. Além de 14 óbitos, em Araxá já foram confirmados 737 casos. Para efeitos de comparação, Frutal, cidade de aproximadamente 60 mil pessoas, já contabilizou 638 casos positivos e teve 23 óbitos confirmados.

No início do enfrentamento a pandemia do coronavírus, a Prefeitura Municipal de Patrocínio criou uma Comissão Técnica Municipal de Monitoramento e transformou o CEAI (Centro Viva Vida) em Hospital de Campanha com dois leitos semi-UTI, três leitos com respiradores e 26 leitos clínicos.





Não adesão ao Minas Consciente e determinação do TJMG

Assim como Uberaba, o TJMG determinou adesão de Patrocínio ao Plano Minas Consciente. O prefeito da cidade, Deiró Marra, afirmou recentemente ao site Hora Minas que a cidade não aderiu ao Minas Consciente porque "saiu na frente" no que diz respeito as ações de enfrentamento à COVID-19.

“Hoje temos uma estrutura, inclusive com a criação de 31 leitos hospitalares no CEAI (antigo Centro Viva Vida). Embora o município tenha registrado um aumento do número de casos, ainda estamos numa situação de tranquilidade e por essa razão nosso comércio e empresas estão funcionando e adotando as medidas de segurança e higiene”, afirmou.

Sobre a determinação do TJMG, o prefeito de Patrocínio informou também recentemente que recebeu uma nota da Associação Mineira de Municípios (AMM) que o tranquiliza pelo fato de que a decisão do TJMG não invalida os decretos municipais. “Já acionamos nossa Procuradoria para tomar as providências assim que notificados”, contou.





