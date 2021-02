COVID-19: Após dois dias na Onda Verde, Viçosa regride para Onda Vermelha

Bares e restaurantes, que antes podiam funcionar até as 23h30, ficam restritos ao funcionamento até as 22h30 (foto: Divulgação/Prefeitura de Viçosa)

Com apenas dois dias na Onda Verde do Programa Minas Consciente, a prefeitura de Viçosa, na Zona da Mata, anuncia a regressão do município para a Onda Vermelha, de maior restrição. A decisão foi tomada durante reunião extraordinária do Centro de Operações Emergenciais em Saúde (Coes) da cidade, nessa segunda-feira (1º/2).

O decreto nº 5.614/2021, assinado no início da noite dessa segunda-feira, mantém a proibição, por tempo indeterminado, de festas, eventos e shows no município.

e restaurantes, que antes podiam funcionar até as 23h30, ficam restritos ao funcionamento até as 22h30, também por tempo indeterminado. A proibição da colocação de mesas e cadeiras em vias públicas fica mantida.Além disso, a realização detambém está suspensa, pelo prazo de 10 dias, a contar da data da publicação do decreto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a decisão ocorreu devido à possibilidade de ocupação de leitos nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com o último boletim epidemiológico, Viçosa soma 2.849 casos confirmados de pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus. O número de mortes já chegou a 17. A média móvel de casos do município está em 31, considerando os últimos sete dias.

O município dispõe de 11 leitos UTI e 32 leitos clínicos para tratamento da COVID-19. Atualmente, sete pessoas estão internadas na UTI e 10 na enfermaria.

Confira as regras da Onda Vermelha

A onda mais restritiva do programa indica situação que exige cuidado e requer significativo distanciamento. De forma linear, a distância mínima é de três metros e a capacidade nos espaços fechados é de uma pessoa a cada 10m².

Quando não houver atendimento ao público, ou se o espaço for a céu aberto, poderá ser adotado 4m² por pessoa.



No caso dos serviços não essenciais, deve-se limitar a um cliente por atendente.



O protocolo restritivo também prevê as seguintes regras: