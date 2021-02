COVID-19: Dos 8 pacientes de Manaus internados em Uberaba, 5 estão na UTI

Equipe médica do HR analisa fichas dos pacientes de Manaus (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

De acordo com o último boletim médico do Hospital Regional (HR) José Alencar, em Uberaba, emitido na manhã desta terça-feira (2/2), cinco pacientes manauaras estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo quatro deles em estado grave e um estável.



Outros três pacientes, ainda segundo a direção do HR, estão na enfermaria, sendo dois estáveis e um com quadro clínico de melhora.

Manaus, 18 pacientes foram transferidos, em 24 de janeiro, da capital do Amazonas ao HR, em voo em avião da Força Aérea Brasileira (FAB).



Desse grupo, quatro não resistiram à doença e morreram. Por outro lado, seis deles já se recuperaram bem e receberam alta no dia 28, quando voltaram para o Amazonas em voo comercial, fretado pelo Ministério da Saúde. Por causa do colapso no sistema de saúde de, 18 pacientes foram transferidos, em 24 de janeiro, da capital do Amazonas ao HR, em voo em avião da Força Aérea Brasileira (FAB).Desse grupo, quatro não resistiram à doença e morreram. Por outro lado, seis deles já se recuperaram bem e receberam alta no dia 28, quando voltaram para oem voo comercial, fretado pelo Ministério da Saúde.





Os 10 pacientes que permanecem no HR de Uberaba seguem em área totalmente isolada. Os familiares deles são atualizados diariamente, conforme a direção do hospital, sobre a condição e a evolução clínica, bem como o tratamento oferecido a cada um.



Nova cepa





“Até o momento, não há o resultado do exame de sequenciamento genético que confirmará, ou não, que esses pacientes estão com a nova cepa do novo coronavírus, identificada no Amazonas. O material foi colhido pelo Estado no dia seguinte à chegada deles a Uberaba. A amostra está com a Fundação Ezequiel Dias, responsável pela análise”, informou a direção do HR.

A morte do primeiro paciente vítima da COVID-19 que veio de Manaus para Uberaba, um homem de 70 anos, ocorreu na noite do dia 28. O segundo óbito, um homem de 48 anos, foi registrado na tarde do dia seguinte (29). O terceiro paciente, mulher de 44 anos, morreu no sábado (30). E a quarta vítima, mulher de 58 anos, na manhã dessa segunda-feira (1º/2).





A transferência dos pacientes da capital do Amazonas (inicialmente necessitando de leitos de enfermaria) para Uberaba ocorreu após pedido do Governo de Minas Gerais e longa reunião entre a Prefeitura de Uberaba, o Comitê Técnico-Científico de Enfrentamento à COVID-19 e os vereadores em 22 de janeiro.