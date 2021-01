COVID-19: Nova Serrana fecha serviços não essenciais a partir deste sábado

Cidade de Nova Serrana tem mais de 1,7 mil casos confirmados de COVID-19 (foto: Jornal O Popular - Nova Serrana)

Na onda vermelha do programa Minas Consciente, Nova Serrana, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, manterá a partir deste sábado (16) apenas os serviços essenciais funcionando.



O decreto foi publicado nessa quinta (14/1) após a microrregião regredir para a fase mais restritiva do plano estadual.

As medidas terão validade até 23 de janeiro, conforme a orientação do Comitê de Enfrentamento e Emergência em Saúde Pública da cidade.



Durante este período poderão funcionar:

Supermercados, padarias, lanchonetes, lojas de conveniência;

Restaurantes e bares somente para delivery ou retirada em balcão;

Açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros;

Serviços de ambulantes de alimentação;

Farmácias, drogarias, lojas de cosméticos, lavanderias, pet shop;

Bancos, casas lotéricas, cooperativas de crédito;

Vigilância e segurança privada;

Serviços de reparo e manutenção;

Lojas de informática e aparelhos e comunicação;

Hotéis, motéis, campings, alojamentos e pensões;

Construção civil e obras de infraestrutura;

Comércio de veículos, peças e acessórios automotores;

Qualquer atividade que possa ser feita à distância, por delivery ou sem a entrada dos consumidores nos estabelecimentos.

Para saber se o segmento enquadra dentro das restrições, a Secretaria de Saúde orienta os empresários a consultarem o grupo da CNAE para verificar em que onda se encontra a atividade econômica pelo site do programa.O centro administrativo e demais órgãos públicos municipais funcionarão com restrição de público e atendimento, por se tratarem de serviços essenciais. Órgãos públicos estaduais e federais seguirão a orientação de suas respectivas esferas de poder.

100% de ocupação

Os leitos de enfermaria atingiram 100% de ocupação nessa quinta-feira (14/01). Já a taxa de ocupação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está em 47,05%. os 17 disponíveis exclusivamente para quadro clínico compatível com a COVID-19, oito estão ocupados.

Já são 1.712 casos confirmados da doença. Cinco pacientes da cidade estão internados e 111 em tratamento domiciliar, segundo o boletim epidemiológico.



Desde o início da pandemia 58 pessoas perderam a vida em decorrência do novo coronavírus. Outros seis óbitos ainda estão em investigação.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

