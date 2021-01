Venda de bebidas alcoólicas é proibida em Oliveira, Centro-Oeste de Minas

Mais de 800 casos de COVID foram registrados em Oliveira (foto: Site Iepha)

Sem aderir ao programa Minas Consciente,, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais,des em qualquer estabelecimento da cidade por uma semana a partir desta segunda-feira (11/01). A decisão foi publicada em um decreto que estabelece várias outras medidas restritivas.

Mesmo com a macro na onda vermelha, conforme o plano estadual, a prefeitadecidiu manter as atividades econômicas. A medida mais polêmica é a suspensão das vendas e consumos de qualquer tipo de bebida alcoólica nos bares, restaurantes, pizzarias, quiosques, trailers e similares, disque-cervejas, supermercados. A proibição se estende também ao delivery.

A decisão observou o aumento de casos da COVID-19 na cidade. Desde o início da pandemia são pelo menos 811 confirmações e 11 mortes em decorrência da doença, segundo o boletim mais recente. A suspensão terá validade até o dia 19 de janeiro, conforme o decreto publicado no Diário Eletrônico Oficial do Município de Oliveira que também prorroga a situação de emergência devido ao novo coronavírus.

Sem proibir o funcionamento do comércio, os estabelecimentos como padarias, açougues, supermercados, para citar alguns, poderão permitir a quantidade máxima igual à multiplicação do número de caixa/check out disponíveis por cinco. Em estabelecimentos menores que 100 m² serão autorizados três pessoas de cada vez, independente do número de caixas.

Cirurgias suspensas

Na saúde, os transportes de pacientes para outras cidades, como Divinópolis, foram suspensos. Cada caso deverá ser analisado individualmente, entretanto, conforme o decreto, inicialmente serão mantidos apenas os de pacientes para tratamento de câncer e hemodiálise. As cirurgias eletivas em hospitais credenciados do Sistema Único de Saúde (SUS) foram canceladas por tempo indeterminado, assim como exames em laboratórios e consultas nos centros de especialidades médicas.

O decreto proíbe que os produtores e os fornecedores de bens ou de serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação de elevarem, excessivamente, o preço em decorrência da pandemia.

Penalidades

O descumprimento das medidas acarretará na responsabilização civil, administrativa e penal dos infratores. Eles podem responder por crimes contra a saúde pública e contra administração pública em geral, tipificados nos artigos 268 e 330, ambos do Código Penal. Os estabelecimentos também poderão ser interditados e até ser o alvará cassado.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.





