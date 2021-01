Comércio será fechado em Divinópolis uma semana após ser reaberto

O comércio estava reaberto deste esta segunda (11/01) após uma semana fechado (foto: Amanda Quintiliano)

Quatro dias após ode, Região Centro-Oeste de Minas Gerais, ser reaberto, a microrregião do município migrou para ado programa Minas Consciente. Na fase mais restritiva, a partir de segunda-feira (18/01), apenas os serviços essenciais poderão funcionar integralmente. Já as demais atividades econômicas serão analisadas por segmento. Elas ficaram paralisadas por uma semana e foram reabertas na última segunda (11/01).

Para tentar minimizar o impacto econômico, a equipe técnica irá elaborar um plano de trabalho para permitir que as atividades comerciais não sejam totalmente paralisadas. “A ideia desta administração é minimizar esse impacto negativo que é inevitável com o comércio fechado. Ele não vai precisar trabalhar de portas fechadas. Dentro do Minas Consciente tem esses direcionamentos e essa nova administração tentará detalhar isso em decreto, fazer esse alinhamento com a vigilância sanitária”, explicou o secretário de desenvolvimento econômico, Luiz Ângelo Gonçalves durante coletiva no início da noite de hoje.

com o anexo detalhando as normas sanitárias para cada segmento será publicado na segunda-feira (18/01). Um dos protocolos é sobre o funcionamento das lojas. “Os lojistas não poderão receber as pessoas nas lojas, mas poderão retirar no balcão, continuar os trabalhos, desde que apresentemos um plano de trabalho”, exemplificou a vice-prefeita Janete Aparecida (PSC). Também serão analisadas as possibilidades de manter as atividades dase as

“Vamos chamar todo mundo para que possamos fazer de um formato técnico e jurídico, mas também com bastante segurança sanitária, para que os prejuízos, principalmente para os nossos comerciantes sejam menores”, explicou.

O decreto terá validade por uma semana, até a nova classificação do programa estadual e reunião do Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19. O prefeito descartou, inicialmente, suspender a adesão de Divinópolis ao Minas Consciente.

“Divinópolis continua no Minas Consciente. É com desprazer que dou essa notícia para o divinopolitano. Tenho certeza que os números vão cair a partir de semana que vem. Com a ajuda da população podemos retornar para a onda amarela na outra semana”, afirmou.

Gleidson afirmou que a fiscalização será intensificada. “A tolerância vai ser zero, principalmente com as festas clandestinas, vai ter multa pesada tanto para quem está fazendo, como para quem está alugando”, enfatizou. A taxa de contágio foi a principal em levar a cidade para a fase mais restritiva. Em 24 horas houve 600 notificações. O resultado desta semana, segundo o prefeito, é o reflexo das festas de final de ano, como Natal e Réveillon.

“O comércio infelizmente, de novo, vai pagar uma conta que não é dele”, completou.

As cirurgias eletivas também foram suspensas. Já sobre as provas do Enem, o município aguarda um posicionamento jurídico e que, por enquanto estão mantidas, já que Divinópolis permanece na onda amarela por força de decreto até domingo (17/01).



Boletim

Divinópolis atingiu 30.903 notificações do novo coronavírus. São 4.660 casos confirmados e 120 mortes em decorrência da doenças, conforme o boletim desta quinta-feira (14). 76 pessoas estão internadas em enfermarias com quadro clínico compatível com a COVID-19 e outras 58 em Centros de Terapia Intensiva (CTI’s). A taxa de ocupação, respectivamente é de 59,8% e 61,7%.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.





