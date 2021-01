COVID-19: Com 80% dos leitos de enfermaria ocupados, Araxá teme colapso

Último boletim epidemiológico da COVID-19 de Araxá, divulgado pela secretária de Saúde da cidade (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

Em Araxá, no Triângulo Mineiro, a ocupação de leitos de enfermaria destinados à COVID-19 chegou a 80% e os de UTI a quase 50%, segundo o último boletim epidemiológico da cidade, divulgado nesta quarta-feira (13/01). A secretária Municipal de Saúde, Diane Dutra, afirma que a situação é preocupante e que o município está com dificuldades para contratar profissionais de saúde. Ela diz temer até o colapso no sistema.



Em entrevista ao Portal Imbiara, a secretária de Saúde de Araxá disse que no fim do ano passado houve muitas festas na cidade. “Em muitos ranchos, muitas pessoas que viajaram, e a consequência está sendo agora, com o aumento do número de caso”, considerou.

A dificuldade em encontrar profissionais de saúde especializados a preocupa: “Estamos em uma fase do ano em que muitos da equipe médica saem para fazer residência. Então, estamos com dificuldade de atender. Temos estrutura física, equipamentos e medicamentos, mas está muito difícil a equipe médica".



Ela pede à população que mantenha o isolamento, pois se os números continuarem crescendo, o sistema de saúde não terá como atender todos: "É mais um alerta para a população não se aglomerar e seguir nossas orientações, porque podemos entrar em um colapso se acontecer esse aumento muito grande na taxa de ocupação”.

A reportagem questionou a Secretária de Saúde de Araxá, por meio da assessoria de imprensa da prefeitura da cidade, sobre quais ações estão sendo desenvolvidas na cidade para conter o avanço da doença. Até o fechamento desta matéria, não obteve a reposta.